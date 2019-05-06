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    У Києві дитина застрягла в естакаді з ремонту автомобілів

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    Рятувальники вивільнили дитину з пастки - У Києві дитина застрягла в естакаді з ремонту автомобілів
    Рятувальники вивільнили дитину з пастки

    Здоров’ю хлопчика нічого не загрожує

    У неділю, 5 травня, о 16:42 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на території одного зі столичних кооперативів на вул. Новопольовій, що у Солом’янському районі столиці, дитина потребує допомоги.

    На місце події було направлено чергове відділення 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

    По прибуттю рятувальників було встановлено, що в конструкції естакади з ремонту автомобілів застрягла нога хлопчика 2008 року народження.

    За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники вивільнили дитину з пастки. Здоров’ю хлопчика нічого не загрожує.

    Нагадаємо, 31 березня на одному зі спортивних майданчиків у Києві у спортивному снаряді застрягла дитина.

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