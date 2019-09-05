На Печерську жінка впала з 13-го поверху (фото, відео)



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Особу жінки поки що не встановлено Фото: Інформатор

Медикам залишалося лише констатувати смерть жінки

У четвер, 5 вересня, на вулиці Євгена Коновальця, 32Г стався трагічний інцидент: в результаті падіння з 13-го поверху загинула жінка.

Виклик на лінію «102» надійшов близько 11:50. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією правоохоронців, жінка випала з вікна квартири, яка знаходиться на 13-му поверсі. На вигляд загиблій близько 50 років.

Особу жінки поки що не встановлено.

Для більш детального розгляду і з'ясування всіх обставин на місце прибула слідчо-оперативна група. Подробиці з'ясовуються.