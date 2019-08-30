У ботсаду в Києві виявлено тіло чоловіка з простреленою головою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Біля тіла загиблого лежав пістолет (ілюстративне фото)

Поліція розглядає одну з версій - самогубство

У Національному ботанічному саду імені Гришка в Києві знайдено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням у голову.

Про це повідомили очевидці у соцмережах.

Також зазначається, що біля тіла лежав пістолет.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію під час брифінгу.

«Є прощальна записка. Але в нього немає жодних документів, ми зараз встановлюємо його особу і будемо перевіряти. Кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства внесено. Версія - самогубство. Попередній огляд судово-медичного експерта це підтверджує, але будуть експертизи», - розповів він, уточнивши, що також будуть встановлюватися всі обставини, які передували трагедії.

Як повідомлялося раніше, 28 серпня жителі котеджного містечка «Зелений бульвар» у с. Білогородка у канаві знайшли тіло чоловіка. 30 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві.

Джерело: ТСН