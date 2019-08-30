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    У ботсаду в Києві виявлено тіло чоловіка з простреленою головою

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    Біля тіла загиблого лежав пістолет (ілюстративне фото) - У ботсаду в Києві виявлено тіло чоловіка з простреленою головою
    Біля тіла загиблого лежав пістолет (ілюстративне фото)

    Поліція розглядає одну з версій - самогубство

    У Національному ботанічному саду імені Гришка в Києві знайдено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням у голову.

    Про це повідомили очевидці у соцмережах.

    Також зазначається, що біля тіла лежав пістолет.

    Керівник поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію під час брифінгу.

    «Є прощальна записка. Але в нього немає жодних документів, ми зараз встановлюємо його особу і будемо перевіряти. Кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства внесено. Версія - самогубство. Попередній огляд судово-медичного експерта це підтверджує, але будуть експертизи», - розповів він, уточнивши, що також будуть встановлюватися всі обставини, які передували трагедії.

    Як повідомлялося раніше, 28 серпня жителі котеджного містечка «Зелений бульвар» у с. Білогородка у канаві знайшли тіло чоловіка. 30 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві.

    Джерело: ТСН

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