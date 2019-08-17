У Харкові жінка викинулася з балкону багатоповерхівки
20-річна потерпіла у тяжкому стані госпіталізована до Харківської міської клінічної лікарні швидкої
У Харкові жінка, намагаючись покінчити життя самогубством, вистрибнула з балкону багатоповерхівки.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
«До Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що жінка, намагаючись покінчити життя самогубством, вистрибнула з балкону квартири на 7-му поверсі будинку по вулиці Дружби Народів», - вказали у поліції.
На місці поліція встановила, що вказану квартиру орендує подружжя. Жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварилась з чоловіком, зачинилась у кімнаті, а потім стрибнула з балкону, зазначили правоохоронці.
«20-річна потерпіла у тяжкому стані госпіталізована до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги», - додали у поліції.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Усі обставини події з’ясовуються.