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    У Харкові жінка викинулася з балкону багатоповерхівки

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    У Харкові жінка викинулася з балкону багатоповерхівки

    20-річна потерпіла у тяжкому стані госпіталізована до Харківської міської клінічної лікарні швидкої

    У Харкові жінка, намагаючись покінчити життя самогубством, вистрибнула з балкону багатоповерхівки.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

    «До Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що жінка, намагаючись покінчити життя самогубством, вистрибнула з балкону квартири на 7-му поверсі будинку по вулиці Дружби Народів», - вказали у поліції.

    На місці поліція встановила, що вказану квартиру орендує подружжя. Жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварилась з чоловіком, зачинилась у кімнаті, а потім стрибнула з балкону, зазначили правоохоронці.

    «20-річна потерпіла у тяжкому стані госпіталізована до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги», - додали у поліції.

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Усі обставини події з’ясовуються.

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