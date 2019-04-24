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    Поблизу Вінниці у ДТП постраждало троє людей

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    Поблизу Вінниці у ДТП постраждало троє людей

    Автопригода сталася у Вінницькому районі

    Неподалік Вінниці – у села Березино – автомобіль ВАЗ 21043 намагався «протаранити» вантажівку. Принаймні, на це вказують світлини з місця ДТП. В результаті аварії троє людей, які перебували у салоні легковика, с травмами різного ступеню важкості госпіталізовані до місцевої лікарні швидкої допомоги.

    Як зазначають у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області, аварія сталась близько 15.20 на трасі Житомир – Могилів-Подільський в кількох кілометрах від обласного центру. За попередньою інформацією, 25-річний водій «ЗИЛ 131» з причепом виконував маневр розвороту. Саме це призвело до зіткнення з «ВАЗ 21043». Постраждали водій легковика і двоє пасажирів. Їх доставили до стаціонару. 

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    Поблизу Вінниці у ДТП постраждало троє людей
    Поблизу Вінниці у ДТП постраждало троє людей

    Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України, що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років.

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