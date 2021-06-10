На Південному мосту двоє чоловіків намагалися вкоротити собі життя (фото, відео)

Одного чоловіка зняли з перил мосту, а іншого врятували з води

На спецлінію 102 столичної поліції від перехожого надійшло повідомлення про те, що на Південному мосту за перилами стоїть невідомий та погрожує стрибнути у річку Дніпро. На місце прибули екіпаж у складі трьох працівників полку поліції особливого призначення №1, співробітники річкової поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

По прибуттю поліцейські оцінили ризики ситуації та можливий перебіг події.

«Поки ми з напарником наближалися до чоловіка, який погрожував стрибнути з мосту, колега службовим автомобілем обмежив дорожній рух на проїжджій частині. Оскільки ситуація у будь-який момент могла вийти з-під контролю, ми прийняли рішення, що один із нас буде вести перемовини та заспокоювати, а інший спробує схопити за руку та не дати впасти. За кілька хвилин нам вдалося перемістити 22-річного молодика на безпечну ділянку, після чого перебували разом із ним до приїзду лікарів», – розповів заступник командира взводу №1 полку особливого призначення Олександр Бабчук.

У цей момент до поліцейських звернулись водії, які проїжджали повз. Вони повідомили правоохоронцям, що за кілька метрів з цього ж мосту впав ще один чоловік.

Рятувальники на службовому катері витягли 37-річного чоловіка з води. У подальшому його передали лікарям швидкої допомоги. Чоловіка шпиталізували до лікарні.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Україні зросла кількість підліткових самогубств. Ця тенденція викликає серйозне занепокоєння.

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