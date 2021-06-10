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    На Південному мосту двоє чоловіків намагалися вкоротити собі життя (фото, відео)

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    22-річний хлопець&nbsp;за перилами мосту погрожував стрибнути у річку Дніпро - На Південному мосту двоє чоловіків намагалися вкоротити собі життя (фото, відео)
    22-річний хлопець за перилами мосту погрожував стрибнути у річку Дніпро
    Фото: скріншот із відео

    Одного чоловіка зняли з перил мосту, а іншого врятували з води

    На спецлінію 102 столичної поліції від перехожого надійшло повідомлення про те, що на Південному мосту за перилами стоїть невідомий та погрожує стрибнути у річку Дніпро. На місце прибули екіпаж у складі трьох працівників полку поліції особливого призначення №1, співробітники річкової поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    По прибуттю поліцейські оцінили ризики ситуації та можливий перебіг події.

    «Поки ми з напарником наближалися до чоловіка, який погрожував стрибнути з мосту, колега службовим автомобілем обмежив дорожній рух на проїжджій частині. Оскільки ситуація у будь-який момент могла вийти з-під контролю, ми прийняли рішення, що один із нас буде вести перемовини та заспокоювати, а інший спробує схопити за руку та не дати впасти. За кілька хвилин нам вдалося перемістити 22-річного молодика на безпечну ділянку, після чого перебували разом із ним до приїзду лікарів», – розповів заступник командира взводу №1 полку особливого призначення Олександр Бабчук.

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    На Південному мосту двоє чоловіків намагалися вкоротити собі життя (фото, відео)
    На Південному мосту двоє чоловіків намагалися вкоротити собі життя (фото, відео)
    На Південному мосту двоє чоловіків намагалися вкоротити собі життя (фото, відео)
    На Південному мосту двоє чоловіків намагалися вкоротити собі життя (фото, відео)

    У цей момент до поліцейських звернулись водії, які проїжджали повз. Вони повідомили правоохоронцям, що за кілька метрів з цього ж мосту впав ще один чоловік.

    Рятувальники на службовому катері витягли 37-річного чоловіка з води. У подальшому його передали лікарям швидкої допомоги. Чоловіка шпиталізували до лікарні.

    Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Україні зросла кількість підліткових самогубств. Ця тенденція викликає серйозне занепокоєння.

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    Теги: Національна поліція України Київ ДСНС рятувальники самогубство річка Дніпро міст
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    На Південному мосту двоє чоловіків намагалися вкоротити собі життя (фото, відео)