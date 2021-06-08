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    Смерть спортсменки: у Львові вчинила самогубство чемпіонка України з пауерліфтингу

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    У травні 2021 року збірна Львівщини, у складі якої була Ірина Квас, здобула низку перемог на чемпіонаті України з пауерліфтингу - Смерть спортсменки: у Львові вчинила самогубство чемпіонка України з пауерліфтингу

    У травні 2021 року збірна Львівщини, у складі якої була Ірина Квас, здобула низку перемог на чемпіонаті України з пауерліфтингу

    Фото: ЛОФП

    За попередніми даними дівчина посварилась з хлопцем і замкнулась у кімнаті

    У Львові на вулиці Лисинецькій зранку, 8 червня, з вікна гуртожитку випала 17-річна студентка. Нею виявилась чемпіонка України з пауерліфтингу Ірина Квас. Про це повідомляє Zaxid.net.

    Інформацію також підтвердила голова Львівської обласної федерації пауерліфтингу Марія Розторгуй.

    Дівчина навчалась на другому курсі Техніко-економічного коледжу «Львівської політехніки» на спеціальності «правознавство».

    Відомо, що 17-річна Ірина Квас була родом з міста Яворів, де навчалася у дитячо-юнацькій спортивній школі. Дівчина почала професійно займатися спортом в 11 років. У 2019 році 15-річна Ірина Квас здобула золото чемпіонату України з пауерліфтингу. Дівчина присіла зі штангою вагою 125 кілограм, виконала жим лежачи з 65-кілограмовою штангою та станову тягу зі 130 кілограмами.

    У травні 2021 року збірна Львівщини, у складі якої була Ірина Квас, здобула низку перемог на чемпіонаті України з пауерліфтингу.

    За попередніми даними, дівчина посварилась з хлопцем і замкнулась у кімнаті. Потім вона викинулась із 7 поверху гуртожитку. У поліції відкрили провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, на Одещині хлопчик повісився після конфлікту з родичами.

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    Теги: спорт вбивство самогубство
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    Смерть спортсменки: у Львові вчинила самогубство чемпіонка України з пауерліфтингу