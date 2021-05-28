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    Дитячі самогубства: від початку року 126 підлітків пішли з життя, більше, ніж за весь минулий рік

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    Дитячі самогубства: від початку року 126 підлітків пішли з життя, більше, ніж за весь минулий рік
    Фото з відкритих джерел

    Омбудсмен Денісова закликала профільні міністерства та поліцію об’єднати свої зусилля, щоб вжити заходів та попередити трагічні випадки

    З початку року в Україні зафіксовано 126 випадків суїциду серед підлітків. Водночас, за весь минулий рік було 123 випадки. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

    Вона зазначила, що статистика – «невтішна». Зокрема, днями у Львові через сварку з батьком випала з вікна 11-річна дівчина.

    «Мною направлено акт реагування до Львівського міського голови з вимогою щодо повного та об’єктивного з’ясування ситуації та вжиття заходів щодо захисту прав дитини, зокрема надання їй медичної та психологічної допомоги», – повідомила Денісова.

    Омбудсмен закликала профільні міністерства та поліцію об’єднати свої зусилля, щоб вжити заходи, спрямовані на попередження трагічних випадків та раннє виявлення сімей в складних життєвих обставинах.

    Тим часом, мама школярки в Запоріжжі, яка написала передсмертну записку і скоїла самогубство, розповіла про останній день життя доньки, та про конфлікт дівчинки з викладачем гімназії.

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    Теги: діти алкоголь статистика Людмила Денісова самогубство
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    Дитячі самогубства: від початку року 126 підлітків пішли з життя, більше, ніж за весь минулий рік