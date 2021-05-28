Дитячі самогубства: від початку року 126 підлітків пішли з життя, більше, ніж за весь минулий рік

Омбудсмен Денісова закликала профільні міністерства та поліцію об’єднати свої зусилля, щоб вжити заходів та попередити трагічні випадки

З початку року в Україні зафіксовано 126 випадків суїциду серед підлітків. Водночас, за весь минулий рік було 123 випадки. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Вона зазначила, що статистика – «невтішна». Зокрема, днями у Львові через сварку з батьком випала з вікна 11-річна дівчина.

«Мною направлено акт реагування до Львівського міського голови з вимогою щодо повного та об’єктивного з’ясування ситуації та вжиття заходів щодо захисту прав дитини, зокрема надання їй медичної та психологічної допомоги», – повідомила Денісова.

Омбудсмен закликала профільні міністерства та поліцію об’єднати свої зусилля, щоб вжити заходи, спрямовані на попередження трагічних випадків та раннє виявлення сімей в складних життєвих обставинах.

Тим часом, мама школярки в Запоріжжі, яка написала передсмертну записку і скоїла самогубство, розповіла про останній день життя доньки, та про конфлікт дівчинки з викладачем гімназії.