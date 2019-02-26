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    У ДТП біля метро «Чернігівська» постраждала чотирирічна дитина (фото, відео)

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    ДТП&nbsp;на вулиці Братиславській - У ДТП біля метро «Чернігівська» постраждала чотирирічна дитина (фото, відео)
    ДТП на вулиці Братиславській
    Фото: Інформатор

    Винуватець ДТП спробував втекти з місця події

    У понеділок, 25 лютого, ввечері на вулиці Братиславській у Києві сталася потрійна ДТП за участю Renault Kangoo, Volkswagen Golf і Geely. Аварія трапилася близько 19:15 на ділянці дороги між станцією метро «Чернігівська» і ринком «Юність».

    Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія Volkswagen, які пізніше підтвердили і поліцейські, він рухався дорогою в сторону метро «Чернігівська», коли його зачепив і підрізав Renault Kangoo. Після цього «француз» врізався у відбійник, перетнув всі смуги зустрічного руху і зупинився за кілька десятків метрів на газоні.

    І вже після цього, через кілька хвилин в Golf врізався Geely.

    В результаті цього зіткнення травму отримала чотирирічна донька водія Geely. Її оперативно доставили в лікарню, де надали кваліфіковану допомогу. За словами батька дівчинки, попереду них їхав автобус, через якого він не помітив місце аварії. І коли маршрутка об'їхала Golf, «китаєць» не встиг загальмувати і в'їхав в «німця».

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    У ДТП біля метро «Чернігівська» постраждала чотирирічна дитина (фото, відео)
    У ДТП біля метро «Чернігівська» постраждала чотирирічна дитина (фото, відео)
    У ДТП біля метро «Чернігівська» постраждала чотирирічна дитина (фото, відео)
    У ДТП біля метро «Чернігівська» постраждала чотирирічна дитина (фото, відео)
    У ДТП біля метро «Чернігівська» постраждала чотирирічна дитина (фото, відео)
    У ДТП біля метро «Чернігівська» постраждала чотирирічна дитина (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Також обидва водії розповіли, що водій Renault спробував втекти з місця події, однак йому це не вдалося. За словами поліцейських, він відмовився проходити не тільки тест на алкоголь, але і медичний огляд. Втім, як стверджують всі учасники події, у водія «француза» були всі ознаки алкогольного сп'яніння.

    Обставини і винуватця аварії належить з'ясувати слідчим. На місці події працювали кілька поліцейських машин, а також карета швидкої допомоги, яка доставила постраждалу дівчинку в лікарню.

    Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 26 лютого, в Києві на перетині вулиць Ломоносова та Васильківської вантажівка «Укрпошти» в'їхала в поліцейський Mitsubishi Outlander.

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