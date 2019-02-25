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    Під Києвом поліцейські розбили дві автівки і в’їхали в магазин (фото)

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    Екіпаж поліції&nbsp;в&rsquo;їхав до місцевого магазину - Під Києвом поліцейські розбили дві автівки і в’їхали в магазин (фото)
    Екіпаж поліції в’їхав до місцевого магазину
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські влаштували ДТП під час погоні за порушником

    В селі Нові Петрівці під Києвом при спробі поліції зупинити авто водія-порушника правоохоронцям довелося його переслідувати на службовому позашляховику. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «Поліція з червоними та синіми проблисковими маячками переслідувала іномарку, водій якої вперто не хотів зупинятися, порушуючи правила дорожнього руху, намагався відірватися від переслідування», - йдеться в повідомленні.

    Правопорушнику вдалося втекти, а екіпаж поліції, до цього здійснивши зіткнення з іншим авто, пасажирку якого з травмами доправлено до лікарні, в’їхав до місцевого магазину. Окрім цього, внаслідок зазначеного ДТП механічні ушкодження отримала ще одна поряд припаркована автівка.

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    Під Києвом поліцейські розбили дві автівки і в’їхали в магазин (фото)

    Наразі по цій дорожньо-транспортній пригоді проводить службове розслідування Інспекція з особового складу поліції Київської області. 

    Як повідомлялося, у ніч на 25 лютого в Києві поліцейські обстріляли позашляховик KIA, який не зупинився на вимогу правоохоронців. За кермом автівки перебувала жінка у нетверезому стані.

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