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    На Подолі в Києві збили безпілотник, зайнялося приміщення «Ощадбанку» (фото)

    За даними вогнеборців, жертв та постраждалих немає - На Подолі в Києві збили безпілотник, зайнялося приміщення «Ощадбанку» (фото)
    За даними вогнеборців, жертв та постраждалих немає
    фото: ДСНС України

    Над приміщенням банку збили безпілотник

    На Подолі в Києві прогримів вибух, у результаті зайнялося приміщення «Ощадбанку». Про це повідомив радник міністра МВС України Антон Геращенко.

    «Попередньо встановлено, що за вказаною адресою збито безпілотний літальний апарат, інформація про потерпілих встановлюється», – написав Геращенко.

    Тим часом, у ДСНС підтвердили факт пожежі на вулиці Хорива, що у Подільському районі столиці.

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    На Подолі в Києві збили безпілотник, зайнялося приміщення «Ощадбанку» (фото)
    На Подолі в Києві збили безпілотник, зайнялося приміщення «Ощадбанку» (фото)
    На Подолі в Києві збили безпілотник, зайнялося приміщення «Ощадбанку» (фото)
    На Подолі в Києві збили безпілотник, зайнялося приміщення «Ощадбанку» (фото)
    На Подолі в Києві збили безпілотник, зайнялося приміщення «Ощадбанку» (фото)
    На Подолі в Києві збили безпілотник, зайнялося приміщення «Ощадбанку» (фото)
    На Подолі в Києві збили безпілотник, зайнялося приміщення «Ощадбанку» (фото)

    «На місце події негайно прибули вогнеборці 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок попадання невідомого об’єкту, горить покрівля 4-поверхової адміністративної будівлі. О 7:34 пожежу локалізовано на площі 50 кв. м та о 8:34 – ліквідовано», – ідеться у повідомленні рятувальників.

    За даними вогнеборців, жертв та постраждалих немає.

    Нагадаємо, у ніч на 12 березня окупанти обстріляли село Квітневе Броварського району Київщини.

    Як повідомлялося, російські окупанти 11 березня застосували крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ.

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    Теги: вибух МВС ДСНС Антон Геращенко безпілотник радник
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    На Подолі в Києві збили безпілотник, зайнялося приміщення «Ощадбанку» (фото)