На Подолі в Києві збили безпілотник, зайнялося приміщення «Ощадбанку» (фото)

За даними вогнеборців, жертв та постраждалих немає

Над приміщенням банку збили безпілотник

На Подолі в Києві прогримів вибух, у результаті зайнялося приміщення «Ощадбанку». Про це повідомив радник міністра МВС України Антон Геращенко.

«Попередньо встановлено, що за вказаною адресою збито безпілотний літальний апарат, інформація про потерпілих встановлюється», – написав Геращенко.

Тим часом, у ДСНС підтвердили факт пожежі на вулиці Хорива, що у Подільському районі столиці.

«На місце події негайно прибули вогнеборці 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок попадання невідомого об’єкту, горить покрівля 4-поверхової адміністративної будівлі. О 7:34 пожежу локалізовано на площі 50 кв. м та о 8:34 – ліквідовано», – ідеться у повідомленні рятувальників.

За даними вогнеборців, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 12 березня окупанти обстріляли село Квітневе Броварського району Київщини.

Як повідомлялося, російські окупанти 11 березня застосували крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ.