На Харківщині з-під завалів дістали тіла загиблих, зокрема двох дітей

Авіабомба влучила в двоповерховий житловий будинок

На Харківщині у селищі Слобожанське рятувальники продовжували розбирати завали будинку, який постраждав внаслідок обстрілів окупантами. З-під них дістали тіла п’ятьох загиблих, серед них двоє дітей. Про це повідомляє ДСНС.

«11 березня продовжувались пошукові роботи тіл загиблих людей, внаслідок ворожого бомбардування, ще в ніч з 9 на 10 березня. Тоді авіабомба влучила в двоповерховий житловий будинок за адресою с-ще Слобожанське, вул. Центральна.

З під завалів дістали тіла п’ятьох людей, жінка (45-47 років), жінка (35-37 років), чоловік (до 40 років) та діти 2 роки та 12-14 років», – йдеться у повідомленні.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.



Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано близько 40 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

До слова, у 402 будинках Харкова комунальники зможуть відновити опалення лише після закінчення бойових дій. Нагадаємо, рятувальники у Харкові та області продовжують розбирати завали після бомбардування житлових будинків, також знищено найбільший торгово-розважальний комплекс «Нікольський».

Як відомо, в Україні триває 17 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.