Ваша хвилина вже пішла: Резников виступив із незвичним зверненням (відео)

Резніков упевнений, що інтелектуалам вдасться вплинути на хід війни Росії проти України

Міністр оборони України звернувся до світової спільноти як любитель інтелектуальних ігор

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до світової спільноти як любитель інтелектуальних ігор та член клубу «Що? Де? Коли?». Його звернення російською мовою на свої сторінці у Facebook оприлюднив Олександр Андросов.

«Звернення до світової спільноти знавців «Що? Де? Коли?» від одного з найкращих капітанів українського телеклубу. І одного з найпорядніших і найкрутіших людей, з якими я знайомий», – підписав відео Андросов.

Резніков, зокрема, звернувся до своїх колег-членів клубу у Росії, Білорусі та Ізраїлі.

«Я не закликаю вас стріляти в фсбшників, поліцейських, військових на своїх вулицях. Просто пояснюйте людям, що це злочинна війна, яка вбиває вашу країну», – сказав Резніков.

Міністр попередив колег-любителів інтелектуальних ігор, що у них не вийде сховатися за розумними книгами. Не буде свободи, комфорту та безпеки.

«Рішення необхідно приймати дуже швидко. Ваша хвилина вже пішла», – сказав Резніков.

Нагадаємо, триває сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію російських окупантів на всіх напрямках.

Як повідомлялося, 11 березня українські зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили чотири гелікоптери окупантів і один безпілотник «Форпост».

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