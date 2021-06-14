На Подолі викрили псевдополіцейського (фото)

Чоловік у поліцейській формі поводився дивно і викликав підозру в киянина

Днями до поліції звернувся мешканець вулиці Щекавицької в Подільському районі Києва з повідомленням про підозрілого чоловіка. Зі слів заявника, незнайомець перебував у форменому одягу поліції, але поводив себе дивно і безцільно вештався під'їздом. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні, які прибули на виклик, дійсно виявили в будинку чоловіка в поліцейській формі. На вимогу представитися і пред'явити посвідчення той відповів, що не служить у поліції. Жетон на грудях чоловіка був без номера.

Чоловік розповів, що у цьому будинку проживають його родичі, у чому пересвідчилися правоохоронці.

Пояснити причину, чому він одягнув поліцейську форму, громадянин не зміг.

Патрульні склали нього протокол за ст. 184-3 (Незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України) КУпАП.