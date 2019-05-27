На Поштовій площі встановили та освятили хрест (фото)



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Встановлення та освячення хреста на Поштовій площі Фото: Анабелла Моріна, Facebook

Хрест купили на пожертви киян

На зібрані киянами гроші було придбано та встановлено на Поштовій площі православний хрест. Митрополит Олександр (Драбинко) освятив хрест.

Про це повідомила засновниця ГО «Рух Почайна» Анабелла Моріна.

«Спасибі за кожні 50–100 гривень! Ми придбали чудовий хрест, – розповіла вона. – Цей хрест – свідоцтво найважливішого історичного значення Поштової площі, за яке в минулий четвер проголосував Кабмін, і Поштова отримала нарешті національний статус пам'ятки історії та археології. Тепер все піде інакше. І православний хрест охоронятиме це місце від будівництва ТРЦ. Ми вже так робили на Почайні, коли поставили хрест прямо в воду, відбивши від забудови 80 метрів русла літописної річки. Це працює».

Активістка висловила вдячність очільнику ОУН Миколі Коханівському та громадським діячам з ГО «Рух Почайна», «що не мали сумнівів і зробили все так, як і має бути».

«Миколі Коханівському вчора встромили будівельний ножик в колесо машини, щоб він не доїхав за владикою Олександром, який мав освятити хрест. Але він, Божою поміччю, доїхав, і ми освятили Хрест, – уточнила Анабелла Моріна. – Освятили древнє місце на Поштовій, яке знало найбільші трагедії. Ми повернули історію! Можливо, ще не до кінця розуміємо це, але повернули!».

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів України своїм рішенням присвоїв національний статус Поштовій площі.

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Джерело: Вечірній Київ