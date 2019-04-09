На Поштовій площі відкриється фуд-проект Бухта Food Station



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Бухта Food Station відкриється 27-28 квітня і буде працювати до середини жовтня

Наприкінці квітня 2019 року Річковий вокзал Києва вперше відкриває свої двері, а на набережній розгорнуть точки з міською їжею у рамках проекту Бухта Food Station. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Бухта Food Station починається з першого поверху Річкового вокзалу, де одне з приміщень перетвориться на сучасний арт-простір: будуть проходити виставки сучасних художників, скульпторів, плануються кінопокази щочетверга. На балконі Річкового вокзалу Бухта відкриє лаунж-зону, звідки можна буде насолодитися прекрасним видом на Дніпро. Спускаючись з лаунж-зони, кияни та гості столиці зможуть потрапити у сучасний фуд-хол під відкритим небом. Фуд-хол спроектований за прикладом подібних місць на набережних європейських міст (наприклад, чудовий лондонський формат Boxpark або берлінський Bite Club).

Набережна стане точкою, де об’єднаються сухопутні та річкові розваги, доступні киянам і туристам: спортивні маршрути уздовж Дніпра, прогулянки на корабликах, місце зустрічі любителів культурного дозвілля.

Бухта Food Station відкриється 27-28 квітня і буде працювати до середини жовтня.

Захід відбудеться за підтримки Київської міської державної адміністрації та Департаменту промисловості та розвитку підприємництва.

Раніше повідомлялося, що будівлю Київського річкового вокзалу на Поштовій площі почали оновлювати. Тут хочуть проводити кінопокази, арт-виставки та презентації книг, а з приміщення, побудованого в 60-х роках ХХ століття, можна буде спуститися на набережну.