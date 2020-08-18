У сім’ї київських фонтанів поповнення: водограй на Оболоні співатиме (відео)
Світломузичний фонтан на Оболонській площі пройшов тестування
Фото: скріншот відео
Незабаром відбудеться запуск нового світломузичного фонтану
На Оболонській площі в Києві з’явився новий фонтан. У понеділок, 17 серпня, відбулося його тестування.
Як повідомляє пресслужба комунального обєднання «Київзеленбуд», тестування пройшло успішно.
«Він (фонтан. – Ред.) світломузичний! А що співатиме, дізнаєтеся вже зовсім скоро», - додали зеленбудівці.
Як повідомлялося, у червні цього року у парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан.
12 серпня фонтан у парку Партизанської слави був внесений до Національного реєстру рекордів України, як найвищий світловий пішохідний фонтан.
На території Софії Київської кияни мають можливість помилуватися незвичайним фонтаном «Дев’ять джерел».