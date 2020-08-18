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    У сім’ї київських фонтанів поповнення: водограй на Оболоні співатиме (відео)

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    Світломузичний фонтан на Оболонській площі пройшов тестування - У сім’ї київських фонтанів поповнення: водограй на Оболоні співатиме (відео)
    Світломузичний фонтан на Оболонській площі пройшов тестування
    Фото: скріншот відео

    Незабаром відбудеться запуск нового світломузичного фонтану

    На Оболонській площі в Києві з’явився новий фонтан. У понеділок, 17 серпня, відбулося його тестування.

    Як повідомляє пресслужба комунального обєднання «Київзеленбуд», тестування пройшло успішно.

    «Він (фонтан. – Ред.) світломузичний! А що співатиме, дізнаєтеся вже зовсім скоро», - додали зеленбудівці.

    Як повідомлялося, у червні цього року у парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан.

    12 серпня фонтан у парку Партизанської слави був внесений до Національного реєстру рекордів України, як найвищий світловий пішохідний фонтан.

    На території Софії Київської кияни мають можливість помилуватися незвичайним фонтаном «Дев’ять джерел».

    Київ фонтан кияни Київзеленбуд
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