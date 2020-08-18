У сім’ї київських фонтанів поповнення: водограй на Оболоні співатиме (відео)



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Світломузичний фонтан на Оболонській площі пройшов тестування Фото: скріншот відео

Незабаром відбудеться запуск нового світломузичного фонтану

На Оболонській площі в Києві з’явився новий фонтан. У понеділок, 17 серпня, відбулося його тестування.

Як повідомляє пресслужба комунального обєднання «Київзеленбуд», тестування пройшло успішно.

«Він (фонтан. – Ред.) світломузичний! А що співатиме, дізнаєтеся вже зовсім скоро», - додали зеленбудівці.

Як повідомлялося, у червні цього року у парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан.

12 серпня фонтан у парку Партизанської слави був внесений до Національного реєстру рекордів України, як найвищий світловий пішохідний фонтан.

На території Софії Київської кияни мають можливість помилуватися незвичайним фонтаном «Дев’ять джерел».