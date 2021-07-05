На станції метро «Контрактова площа» на чотири дні закриють один вестибюль

Метрополітен встановлює сучасні турнікети на станціях

На станції метро «Контрактова площа» у вестибюлі №1 (у напрямку станції «Поштова площа») із 6 до 10 липня проходитимуть роботи із заміни турнікетів. На цей час вестибюль буде зачинений на вхід та вихід для пасажирів. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Метрополітен просить пасажирів врахувати ці зміни при плануванні маршрутів.

Нагадаємо, що сучасні турнікети вже встановлено на багатьох станціях київського метро. Вони приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, транспортну картку, картку киянина та безконтактну банківську картку.

«Київський метрополітен» перепрошує за тимчасові незручності і закликає пасажирів користуватися безконтактними способами оплати, а також дотримуватися карантинних заходів.

Нагадаємо, з 18 до 22 травня тимчасово не працював вестибюль №2 станції метро «Позняки» у зв'язку із заміною турнікетів на сучасні. Через це на вході на станції утворилася черга та тиснява.

На початку червня були встановлені нові турнікети у вестибюлі №2 станції метро «Осокорки». А згодом нові турнікети встановили у вестибюлі №1 (у напрямку станції «Славутич») на станції «Осокорки».

Нові високі турнікети, які продовжує встановлювати Київський метрополітен, критикують за недоступність для маломобільних пасажирів. Зокрема, ці турнікети не були узгоджені з Національної Асамблеєю людей з інвалідністю.