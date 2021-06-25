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    Порятунок пасажира з-під вагона в київському метро: з’явились фото

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    За допомогою медичних нош потерпілого було транспортовано до карети швидкої допомоги - Порятунок пасажира з-під вагона в київському метро: з’явились фото
    За допомогою медичних нош потерпілого було транспортовано до карети швидкої допомоги
    Фото: ДСНС

    Чоловік знаходився на колії між другим та третім вагонами потягу

    Столичні рятувальники повідомили деталі порятунку чоловіка, який 25 червня потрапив під потяг метро на станції «Майдан Незалежності».

    Інцидент трапився о 08:47, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Було встановлено, що на колії між другим та третім вагонами потягу знаходився чоловік, якого підняли на платформу до прибуття рятувальників.

    За допомогою медичних нош потерпілого, 1993 року народження, було транспортовано до карети швидкої медичної допомоги.

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    Порятунок пасажира з-під вагона в київському метро: з’явились фото
    Порятунок пасажира з-під вагона в київському метро: з’явились фото
    Порятунок пасажира з-під вагона в київському метро: з’явились фото
    Порятунок пасажира з-під вагона в київському метро: з’явились фото
    Порятунок пасажира з-під вагона в київському метро: з’явились фото
    Порятунок пасажира з-під вагона в київському метро: з’явились фото
    Порятунок пасажира з-під вагона в київському метро: з’явились фото

    Як повідомлялося, 25 червня близько 9 години на станції метро «Майдан Незалежності» пасажир впав на колії. Чоловіка з колії дістали рятувальники та передали медикам швидкої допомоги.

    Столичні правоохоронці з’ясовують обставини падіння чоловіка на колії станції метро «Майдан Незалежності»

    Теги: Київ ДСНС метро потяг рятувальники
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    Порятунок пасажира з-під вагона в київському метро: з’явились фото