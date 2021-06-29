У київському метро їхав чоловік із бійцівським собакою без намордника й повідка (відео)

Правил користування метрополітеном забороняють поїздку в метро із великим собакою

У київському метро був помічений чоловік із собакою породи американський стаффордширський тер'єр. Собака був без намордника і повідка. Відео опублікував «Київ без цензури».

На відео видно, як пес сидить на сидінні поряд зі своїм власником. Поруч сидять інші пасажири

«У специфічній обстановці метро, де багато незнайомих людей, звуків, запахів милі тварини можуть злякатися і стати агресивними», – йдеться в повідомленні.

Згідно з правилами користування метрополітеном перевозити невеликих домашніх тварин дозволяється в спеціальних сумках. Крім цього, у правилах метрополітену Києва (пункт 3) зазначено, що громадяни можуть безкоштовно перевозити птахів і дрібних тварин тільки в спеціальних клітках.

«Звідси випливає, що великих собак взяти з собою в метро не вийде. А у людини на відео вийшло!» – зазначається в дописі.

Пасажирів обурило порушення правил чоловіком. Один із пасажирів зробив йому зауваження. Після цього собачник встав з місця, підійшов до нього та поговорив, залишивши собаку на сидінні без нагляду.