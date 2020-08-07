На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)



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Всю інформацію про розташування артоб’єктів можна знайти на розміщених рекламних площинах Фото: Олександр Смирнов

Соціальні сюжеті розповідають про сучасні мистецькі скульптури та об’єкти, подаровані Києву митцями

У столиці розміщено соціальні сюжети, які розповідають про 16 сучасних мистецьких скульптур та об’єктів, які розробили і подарували Києву митці в рамках проєкту Kiev Fashion Park. Про це повідомив начальник Управління з питань реклами Олександр Смирнов.

«Київські митці та меценати, які щиро люблять місто, створили для нього і про нього унікальні авторські артоб’єкти. Це – цікаві скульптури, інсталяції, лави, архітектурні форми. Деякі з них вже стали «культовими» і ви бачили їх у популярних туристичних точках, як-то Пейзажна алея. Але багато з них стануть для вас приємною новиною, до прикладу, гоголівський птах посередині Дніпра», – повідомив Смирнов.

Він також повідомив, що всю інформацію про розташування артоб’єктів можна знайти на розміщених «інформаційках».

«Читайте і обов’язково приходьте насолоджуватися різними проявами мистецького життя Києва», – резюмував начальник Управління з питань реклами.

Зазначимо, що мистецькі об’єкти були створені в рамках меценатського проєкту Kiev Fashion Park. Його ідея полягає в тому, щоб зробити Київ більш цікавим, красивим і привабливим, як для його жителів, так і для гостей столиці України. У рамках проєкту в парках і скверах Києва встановлюються унікальні авторські артоб'єкти, створені за ескізами як відомих майстрів, так і молодих талановитих авторів.