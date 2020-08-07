  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)

    • Розсилка
    Всю інформацію про розташування артоб&rsquo;єктів можна знайти на розміщених рекламних площинах - На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)
    Всю інформацію про розташування артоб’єктів можна знайти на розміщених рекламних площинах
    Фото: Олександр Смирнов

    Соціальні сюжеті розповідають про сучасні мистецькі скульптури та об’єкти, подаровані Києву митцями

    У столиці розміщено соціальні сюжети, які розповідають про 16 сучасних мистецьких скульптур та об’єктів, які розробили і подарували Києву митці в рамках проєкту Kiev Fashion Park. Про це повідомив начальник Управління з питань реклами Олександр Смирнов.

    «Київські митці та меценати, які щиро люблять місто, створили для нього і про нього унікальні авторські артоб’єкти. Це – цікаві скульптури, інсталяції, лави, архітектурні форми. Деякі з них вже стали «культовими» і ви бачили їх у популярних туристичних точках, як-то Пейзажна алея. Але багато з них стануть для вас приємною новиною, до прикладу, гоголівський птах посередині Дніпра», – повідомив Смирнов.

    Він також повідомив, що всю інформацію про розташування артоб’єктів можна знайти на розміщених «інформаційках».

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)
    На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)
    На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)
    На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)
    На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)
    На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)
    На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)
    На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)
    На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)
    На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)
    На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)
    На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)
    На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)
    На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)
    На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)
    На столичних білбордах рекламують 16 сучасних артоб’єктів Києва (фото)

    «Читайте і обов’язково приходьте насолоджуватися різними проявами мистецького життя Києва», – резюмував начальник Управління з питань реклами.

    Зазначимо, що мистецькі об’єкти були створені в рамках меценатського проєкту Kiev Fashion Park. Його ідея полягає в тому, щоб зробити Київ більш цікавим, красивим і привабливим, як для його жителів, так і для гостей столиці України. У рамках проєкту в парках і скверах Києва встановлюються унікальні авторські артоб'єкти, створені за ескізами як відомих майстрів, так і молодих талановитих авторів.

    Київ мистецтво реклама пам'ятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ