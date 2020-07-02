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    На Воздвиженці в Києві з’явилася бронзова скульптурка Булгакова (фото)

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    Скульптурка Михайла Булгакова з котом на Воздвиженці - На Воздвиженці в Києві з’явилася бронзова скульптурка Булгакова (фото)
    Скульптурка Михайла Булгакова з котом на Воздвиженці
    Фото: Шукай

    Встановлено двадцять шосту мініскульптурку проєкту «Шукай!»

    На фасаді будинку на вулиці Дегтярній, 29 у Подільському районі Києві (Воздвиженка) з’явилася бронзова мініскульптурка відомого письменника Михайла Булгакова.

    Про це повідомила автор проекту «Шукай» Юлія Бевзенко на своїй сторінці у Facebook.

    Це двадцять шоста мініскульптура проєкту.

    Михайло Булгаков - письменник, автор творів, на яких виховалось декілька поколінь: «Майстер і Маргарита», «Біла гвардія», «Собаче серце» та низки п'єс. Фільми, які було знято через багато років по смерті письменника, знала вся країна.

    Булгаков народився на Воздвиженці, в дитинстві та юності мешкав на Андріївському узвозі, 13, де зараз розташований музей сім'ї Булгакових.

    Автор скульптурки - Юрій Білявський.

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    На Воздвиженці в Києві з’явилася бронзова скульптурка Булгакова (фото)
    На Воздвиженці в Києві з’явилася бронзова скульптурка Булгакова (фото)
    На Воздвиженці в Києві з’явилася бронзова скульптурка Булгакова (фото)
    На Воздвиженці в Києві з’явилася бронзова скульптурка Булгакова (фото)
    На Воздвиженці в Києві з’явилася бронзова скульптурка Булгакова (фото)

    Нагадаємо, у листопаді 2019 року на будівлі Центральної синагоги Києва на вул. Шота Руставелі, 13 з'явилася мініскульптурка Київський лист.

    У жовтні 2019 року у Києві встановили мініскульптурку проєкту «Шукай» - Миколаївський ланцюговий міст.

    А у вересні було відкрито скульптурку київський цар-балкон.

    До цього ще було відкрито 20 бронзових мініскульптур.

    Київ історія мистецтво письменник пам'ятник
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