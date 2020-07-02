На Воздвиженці в Києві з’явилася бронзова скульптурка Булгакова (фото)



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Скульптурка Михайла Булгакова з котом на Воздвиженці Фото: Шукай

Встановлено двадцять шосту мініскульптурку проєкту «Шукай!»

На фасаді будинку на вулиці Дегтярній, 29 у Подільському районі Києві (Воздвиженка) з’явилася бронзова мініскульптурка відомого письменника Михайла Булгакова.

Про це повідомила автор проекту «Шукай» Юлія Бевзенко на своїй сторінці у Facebook.

Це двадцять шоста мініскульптура проєкту.

Михайло Булгаков - письменник, автор творів, на яких виховалось декілька поколінь: «Майстер і Маргарита», «Біла гвардія», «Собаче серце» та низки п'єс. Фільми, які було знято через багато років по смерті письменника, знала вся країна.

Булгаков народився на Воздвиженці, в дитинстві та юності мешкав на Андріївському узвозі, 13, де зараз розташований музей сім'ї Булгакових.

Автор скульптурки - Юрій Білявський.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року на будівлі Центральної синагоги Києва на вул. Шота Руставелі, 13 з'явилася мініскульптурка Київський лист.

У жовтні 2019 року у Києві встановили мініскульптурку проєкту «Шукай» - Миколаївський ланцюговий міст.

А у вересні було відкрито скульптурку київський цар-балкон.

До цього ще було відкрито 20 бронзових мініскульптур.