На Воздвиженці в Києві з’явилася бронзова скульптурка Булгакова (фото)
Встановлено двадцять шосту мініскульптурку проєкту «Шукай!»
На фасаді будинку на вулиці Дегтярній, 29 у Подільському районі Києві (Воздвиженка) з’явилася бронзова мініскульптурка відомого письменника Михайла Булгакова.
Про це повідомила автор проекту «Шукай» Юлія Бевзенко на своїй сторінці у Facebook.
Це двадцять шоста мініскульптура проєкту.
Михайло Булгаков - письменник, автор творів, на яких виховалось декілька поколінь: «Майстер і Маргарита», «Біла гвардія», «Собаче серце» та низки п'єс. Фільми, які було знято через багато років по смерті письменника, знала вся країна.
Булгаков народився на Воздвиженці, в дитинстві та юності мешкав на Андріївському узвозі, 13, де зараз розташований музей сім'ї Булгакових.
Автор скульптурки - Юрій Білявський.
Нагадаємо, у листопаді 2019 року на будівлі Центральної синагоги Києва на вул. Шота Руставелі, 13 з'явилася мініскульптурка Київський лист.
У жовтні 2019 року у Києві встановили мініскульптурку проєкту «Шукай» - Миколаївський ланцюговий міст.
А у вересні було відкрито скульптурку київський цар-балкон.
До цього ще було відкрито 20 бронзових мініскульптур.