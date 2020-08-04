У Києві презентували масштабний «розумний» мурал (фото)



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Мурал несе позитивний заряд енергії Фото: КМДА

Найбільший мурал із Єнотиком розмістили у самому серці «Охматдиту»

Цього літа на фасадах шкіл у різних районах Києва та на новому корпусі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» з’явились «розумні» мурали. Про це повідомив в.о. заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«На річницю діяльності Освітнього Хабу міста Києва ми вирішили подарувати навчальним закладам міста красиві арт-об’єкти. У цьому нам допоміг провідний київський художник Віталій Гідеван. Він створив прекрасні малюнки на фасадах шкіл у різних районах столиці з Єнотиком, який є символом Освітнього Хабу міста Києва. Ці мурали не тільки красиві, вони ще й мотивують дітей до навчання. А останній, найбільший мурал, площею майже 100 квадратних метрів, ми розмістили у самому серці НДСЛ «Охматдит» - нехай наш Єнотик підтримує та надихає дітей з усієї України, які приїздять у Київ на лікування», - сказав Мондриївський під час презентації муралу.

За словами в.о. головного лікаря НДСЛ «Охматдит» Юрія Довбня, новий мурал має ще й корисну функцію.

«Ми щиро вдячні міській владі за такий чудовий подарунок. Цей мурал ми попросили розмістити таким чином, щоб його бачили дітки, які будуть проходити лікування в новому корпусі, який нещодавно розпочав свою роботу. Але окрім естетичної складової, цей мурал містить і корисну. За допомогою QR-коду, який розташований на табличці поруч із муралом, і діти, і їхні батьки зможуть швидко перейти на портал Освітнього Хабу міста Києва і безкоштовно отримувати корисні знання. Для малечі є онлайн дитячий садок, школярі можуть дізнатись про професії майбутнього, а батьки - отримати найзатребуваніші навички ХХІ століття, які стануть у нагоді як на роботі, так і вдома», - додав в.о. головлікаря.

Автор муралу Віталій Гідеван на своїй сторінці у Facebook зазначив: «Цей малюнок для мене особливий, бо я відчуваю велику відповідальність за те, які емоції він буде викликати у дітей. Вони будуть дивитись на нього зі своїх палат, після складних і дуже цінних для їх життя процедур. Закладений кольорово-позитивний заряд енергії повинен викликати посмішки, адже хороший настрій допомагає швидше одужати! Я хочу побажати всім міцного здоров'я!».