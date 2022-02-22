На столичних Нивках водоспад зі стелі затопив супермаркет АТБ (відео)

Вода лилася просто на голови покупцям та заливала товар

В одному із супермаркетів АТБ, що на вулиці Щербаківського в Шевченківському районі столиці, стався справжній потоп. Про це повідомив місцевий мешканець Михайло Бондар у Facebook.

«Водоспад в АТБ вчора. Перехрестя Салютної та Щербаківського», – написав чоловік.

На опублікованому відео видно, як у магазині зі стелі раптово полилася брудна вода. І приміщення стрімко почало заповнюватися водою. Вода лилася просто на голови покупцям та заливала увесь товар.

Раніше у центрі Києва на вулиці Прорізній прорвало трубу. Вода била з-під люка і затопила доріжку та тротуар. Нагадаємо, на Оболоні посеред дороги прорвало теплотрасу, з-під землі бив величезний фонтан.