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    На столичних Нивках водоспад зі стелі затопив супермаркет АТБ (відео)

    Вода полилася просто зі стелі магазину - На столичних Нивках водоспад зі стелі затопив супермаркет АТБ (відео)
    Вода полилася просто зі стелі магазину
    фото скріншот відео

    Вода лилася просто на голови покупцям та заливала товар

    В одному із супермаркетів АТБ, що на вулиці Щербаківського в Шевченківському районі столиці, стався справжній потоп. Про це повідомив місцевий мешканець Михайло Бондар у Facebook.

    «Водоспад в АТБ вчора. Перехрестя Салютної та Щербаківського», – написав чоловік.

    На опублікованому відео видно, як у магазині зі стелі раптово полилася брудна вода. І приміщення стрімко почало заповнюватися водою. Вода лилася просто на голови покупцям та заливала увесь товар.

    Раніше у центрі Києва на вулиці Прорізній прорвало трубу. Вода била з-під люка і затопила доріжку та тротуар. Нагадаємо, на Оболоні посеред дороги прорвало теплотрасу, з-під землі бив величезний фонтан.

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    Теги: Київ вода фонтан потоп магазин
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    На столичних Нивках водоспад зі стелі затопив супермаркет АТБ (відео)