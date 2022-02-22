У Києві з гранатомета розстріляли адвокатську контору: деталі

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до даного злочину

Сьогодні вночі, 22 лютого, до поліції Києва надійшла інформація про те, що в будівлі на вулиці Дегтярівській, 25А, де на одному з поверхів розташована адвокатська контора, пролунав вибух. Про це повідомили у поліції Києва.

Попередньо – постріл здійснено з гранатомета РПГ-26. «За попередньою інформацією, постріл здійснено з РПГ-26. Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської контори й фасад приміщення. Постраждалих внаслідок події немає. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до даного злочину. Слідство розглядає кілька версій вчиненого, основна з яких – професійна діяльність адвокатів», – зазначається у повідомленні.

Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської контори й фасад приміщення.

Постраждалих внаслідок події немає. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до даного злочину. Слідство розглядає кілька версій вчиненого, основна з яких – професійна діяльність адвокатів.

Нагадаємо, у Святошинському районі столиці внаслідок вибуху гранати у приватному будинку загинув чоловік.

Раніше у Здолбунові Рівненської області ввечері 10 лютого стався вибух, в результаті якого загинули двоє людей. Крім того, було пошкоджено вікна, стіни та двері приміщення. Також повідомлялося, що на Вінниччині п’яний чоловік зайшов до міської ради з гранатою в руках. Крім того, у січні поліція затримала киянина з гранатою в кишені (фото).