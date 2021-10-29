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    На Оболоні посеред дороги прорвало теплотрасу: з-під землі б’є величезний фонтан (відео)

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    Гаряча вода виривається на висоту близько 10 м - На Оболоні посеред дороги прорвало теплотрасу: з-під землі б’є величезний фонтан (відео)
    Гаряча вода виривається на висоту близько 10 м
    Фото: скріншот із відео

    Дорогу, де стався прорив, нещодавно відремонтували

    У п’ятницю, 29 жовтня, на вулиці Скляренка в Оболонському районі Києва стався прорив теплотраси. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Трубу прорвало посеред дороги. З-під землі вирвався фонтан брудної води висотою до 10 метрів.

    Аварійної бригади на місці поки що немає.

    Слід зазначити, що на вул. Скляренка нещодавно оновили дорожнє покриття.

    Нагадаємо, з 23 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до тепла.

    У Києві працює одна з найбільших і найпотужніших систем теплопостачання із загальною протяжністю теплових мереж понад 2,7 тисяч кілометрів. Вона обігріває понад 11 тисяч житлових будинків.

    Як повідомлялося, у 2021 році було замінено понад 70 км тепломереж на найбільш аварійних ділянках. Найбільш масштабні проєкти – на вулицях Гетьмана, Архипенка, Вифлеємській, Кулібіна, Старонаводницькій, Леваневського. Загалом із 2019 року в столиці замінили 340 км аварійних тепломереж.


    Теги: Київ дороги аварія Київтеплоенерго
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    На Оболоні посеред дороги прорвало теплотрасу: з-під землі б’є величезний фонтан (відео)