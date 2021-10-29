На Оболоні посеред дороги прорвало теплотрасу: з-під землі б’є величезний фонтан (відео)

Гаряча вода виривається на висоту близько 10 м

Дорогу, де стався прорив, нещодавно відремонтували

У п’ятницю, 29 жовтня, на вулиці Скляренка в Оболонському районі Києва стався прорив теплотраси. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Трубу прорвало посеред дороги. З-під землі вирвався фонтан брудної води висотою до 10 метрів.

Аварійної бригади на місці поки що немає.

Слід зазначити, що на вул. Скляренка нещодавно оновили дорожнє покриття.

Нагадаємо, з 23 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до тепла.

У Києві працює одна з найбільших і найпотужніших систем теплопостачання із загальною протяжністю теплових мереж понад 2,7 тисяч кілометрів. Вона обігріває понад 11 тисяч житлових будинків.

Як повідомлялося, у 2021 році було замінено понад 70 км тепломереж на найбільш аварійних ділянках. Найбільш масштабні проєкти – на вулицях Гетьмана, Архипенка, Вифлеємській, Кулібіна, Старонаводницькій, Леваневського. Загалом із 2019 року в столиці замінили 340 км аварійних тепломереж.



