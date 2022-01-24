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    Потоп у центрі столиці: на Прорізній прорвало трубу (відео)

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    Столичні комунальники усувають аварію - Потоп у центрі столиці: на Прорізній прорвало трубу (відео)
    Столичні комунальники усувають аварію
    фото скріншот відео

    Жителів прилеглих будинків відключили від водопостачання.

    У центрі Києва на вулиці Прорізній прорвало трубу. Вода б’є з-під люка і затоплює доріжку та тротуар. Відповідне відео опублікували у Телеграм-каналі «Київ оперативний».

    «Ой, як вночі морозець вдарить – справжня ковзанка буде. До того ж – прям біля КМДА», – зазначили у дописі.


    «На місці працює аварійна бригада. Ковзанки на цьому місці точно не буде. Ведуться ремонтні роботи», – запевнили у «Київводоканалі».

    Жителів прилеглих будинків відключили від водопостачання.

    Без водопостачання залишилися житлові будинки:

    • вул. Прорізна, 4,6;
    • вул. Пушкінська, 3, 5/3.

    Нагадаємо, на Оболоні посеред дороги прорвало теплотрасу, з-під землі бив величезний фонтан.

    Теги: Київ дороги вода фонтан КМДА водопостачання потоп
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    Потоп у центрі столиці: на Прорізній прорвало трубу (відео)