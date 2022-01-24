Потоп у центрі столиці: на Прорізній прорвало трубу (відео)
Жителів прилеглих будинків відключили від водопостачання.
У центрі Києва на вулиці Прорізній прорвало трубу. Вода б’є з-під люка і затоплює доріжку та тротуар. Відповідне відео опублікували у Телеграм-каналі «Київ оперативний».
«Ой, як вночі морозець вдарить – справжня ковзанка буде. До того ж – прям біля КМДА», – зазначили у дописі.
«На місці працює аварійна бригада. Ковзанки на цьому місці точно не буде. Ведуться ремонтні роботи», – запевнили у «Київводоканалі».
Жителів прилеглих будинків відключили від водопостачання.
Без водопостачання залишилися житлові будинки:
- вул. Прорізна, 4,6;
- вул. Пушкінська, 3, 5/3.
Нагадаємо, на Оболоні посеред дороги прорвало теплотрасу, з-під землі бив величезний фонтан.