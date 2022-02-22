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    Події в Україні

    Посольство і консульства Польщі продовжують працювати в Україні

    Посольство і консульства Польщі продовжують працювати в Україні
    фото з відкритих джерел

    Польща не планує наразі вивозити своїх дипломатів з території України

    Польське посольство та консульства залишаються й надалі працювати в Україні. Про це повідомив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, передає Polsat News.

    «Наші дипломатичні установи продовжують функціонувати у всіх місцях, де вони діяли донині», – зазначив Пшидач.

    Він додав: якщо буде безпосередня загроза для польських дипломатів, то їх евакуюють. Однак, на цьому етапі такого рішення не приймалося.

    «Дипломати та консули мають свої обов’язки, але це також і питання політичної позиції. Ми вважаємо, що потрібно бути присутніми на місці, говорити з українським урядом», – наголосив Пшидач.

    Як підкреслив заступник глави МЗС Польщі, лише тверда і негайна реакція з боку ЄС може зупинити Путіна від реалізації його подальших хворобливих планів.

    В Україні функціонують польське посольство у Києві та консульства у Харкові, Одесі, Вінниці, Луцьку та Львові.

    Тим часом працівники посольства Сполучених Штатів в Україні, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, ніч провели у Польщі. Рішення було прийнято з міркувань безпеки. «Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг», – написав держсекретар Ентоні Блінкен.

    Також Австралія закриває посольство у Львові і закликає своїх громадян виїхати з України.

    Як повідомлялося, посольство Ізраїлю залишає Київ.

    Напередодні Індія закликала своїх громадян якнайшвидше виїхати з України. Крім того, Індія також перевозить посольство з Києва до Львова через загрозу війни.

    До слова, міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому деякі посольства переїхали до Львова.

    Теги: МЗС Київ Польща дипломатія війна посольство небезпека
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    Посольство і консульства Польщі продовжують працювати в Україні