Посольство і консульства Польщі продовжують працювати в Україні

Польща не планує наразі вивозити своїх дипломатів з території України

Польське посольство та консульства залишаються й надалі працювати в Україні. Про це повідомив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, передає Polsat News.

«Наші дипломатичні установи продовжують функціонувати у всіх місцях, де вони діяли донині», – зазначив Пшидач.

Він додав: якщо буде безпосередня загроза для польських дипломатів, то їх евакуюють. Однак, на цьому етапі такого рішення не приймалося.

«Дипломати та консули мають свої обов’язки, але це також і питання політичної позиції. Ми вважаємо, що потрібно бути присутніми на місці, говорити з українським урядом», – наголосив Пшидач.

Як підкреслив заступник глави МЗС Польщі, лише тверда і негайна реакція з боку ЄС може зупинити Путіна від реалізації його подальших хворобливих планів.

В Україні функціонують польське посольство у Києві та консульства у Харкові, Одесі, Вінниці, Луцьку та Львові. Тим часом працівники посольства Сполучених Штатів в Україні, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, ніч провели у Польщі. Рішення було прийнято з міркувань безпеки. «Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг», – написав держсекретар Ентоні Блінкен. Також Австралія закриває посольство у Львові і закликає своїх громадян виїхати з України.

Як повідомлялося, посольство Ізраїлю залишає Київ.

Напередодні Індія закликала своїх громадян якнайшвидше виїхати з України. Крім того, Індія також перевозить посольство з Києва до Львова через загрозу війни.

До слова, міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому деякі посольства переїхали до Львова.