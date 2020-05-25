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    Під час карантину молодик вирішив збагатитися, пограбувавши фітнес-центр

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    У пограбуванні підозрюється&nbsp;<span class="textexposedshow"><span lang="UK">32-річний уродженець Дніпропетровщини</span></span> - Під час карантину молодик вирішив збагатитися, пограбувавши фітнес-центр
    У пограбуванні підозрюється 32-річний уродженець Дніпропетровщини
    Фото: Нацполіція

    Колишній працівник фітнес-клубу викрав обладнання на 39 тис. грн

    До столичної поліції звернувся працівник фітнес-клубу на проспекті Голосіївському із повідомленням про те, що у приміщенні виявили крадіжку майна. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка задокументувала злочин і провела першочергові слідчі дії.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці встановили причетність колишнього працівника закладу до крадіжки і з’ясували, що він знав розташування камер та володів інформацією щодо доступу до приміщення.

    «Зловмисник проник до приміщення через вікно. Ми встановили, що він раніше працював у закладі різноробочим, тому добре знав, де знаходяться цінні речі. У результаті викрав технічне обладнання, телефон і ноутбуки на загальну суму близько 39 тисяч гривень», - розповів слідчий Голосіївського управління поліції Андрій Русаков.

    Працівники карного розшуку Голосіївського управління поліції встановили місцезнаходження імовірного крадія та затримали його. Це – 32-річний уродженець Дніпропетровщини.

    «Молодик раніше притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж, крадіжку та злочин, пов’язаний із незаконним обігом зброї. Викрадене майно він продав, а грошима розпорядився на власний розсуд», - додав правоохоронець.

    Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

    Наразі працівники Голосіївського управління поліції завершили досудове розслідування й для визначення покарання направили матеріали кримінального провадження до районного суду. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ кримінал пограбування розслідування злочин майно
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