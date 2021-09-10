Зі столичної наливайки вилучили алкоголь невідомого походження

Спеціалістами робочої групи утилізовано 1,2 літри даної алкогольної продукції

У Подільському районі Києва тривають рейдові перевірки об’єктів торгівлі з реалізації алкогольних напоїв. В одному з закладів виявили та вилучили спиртне невідомого походження, повідомляє пресслужба Подільської РДА.

Всього було обстежено три таких заклади.

«Робочою групою з питань посилення боротьби з нелегальним обігом алкогольної продукції на території Подільського району міста Києва 9 вересня проведено рейдову перевірку об’єктів торгівлі із реалізації алкогольних напоїв за наступними адресами: вул. Вишгородська, 33, вул. Н. Ужвій, 1, просп. Правди, 2» – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час обстеження закладу по вул. Вишгородська, 33, зафіксовано алкогольну продукцію у пластиковій тарі невідомого походження, без дозвільних документів та відповідного маркування.

Спеціалістами робочої групи утилізовано 1,2 літри даної алкогольної продукції.

«Підприємця попереджено про необхідність дотримання нормативів, що встановлені чинними законами України, зокрема Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» – повідомили в РДА.

Як раніше повідомлялося, із продажу в центрі Києва вилучили підроблений алкоголь.

До слова, світовий бренд алкоголю знімав рекламу у Києві.