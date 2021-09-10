На Київщині школяр порізав зап’ястя канцелярським ножем

Дитину після поранення госпіталізували до лікарні

У поліції кажуть, що це був нещасний випадок

На Київщині учень школи ушкодив руку в районі зап’ястя канцелярським ножем. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Інцидент стався сьогодні, 10 вересня. Про ножове поранення 12-річного учня Білоцерківське райуправління поліції повідомила секретар школи.

«Ювенальні поліцейські, які виїхали на місце, з’ясували, що під час уроку малолітній намагався дістати ластик з-під пластикової ємності за допомогою канцелярського ножа. Під час такої спроби, внаслідок власної необережності учень ушкодив собі руку ножем в області зап’ястя» – йдеться в повідомленні.

Хлопчика доправили до кабінету медичної сестри та надали першу необхідну допомогу, батьків сповістили про подію працівники школи.

Надалі дитину госпіталізували до дитячої лікарні. Повідомляється, що наразі життю та здоров’ю хлопчика нічого не загрожує.

Як раніше повідомлялося, у Запоріжжі школяр пережив клінічну смерть на уроці.

Нагадаємо, раніше у Деснянському районі Києва підліток на велосипеді зістрибнув з покрівлі ґанку школи №212.