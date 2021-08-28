Як українців дурять в інтернеті: названо найпопулярніші схеми шахраїв

OLX дослідила, як часто українці натрапляють на шахраїв в інтернеті. Та які схеми останні використовують найчастіше

Кожен другий українець зіштовхувався зі зловмисниками в інтернеті, а кожен сьомий — втратив гроші через фішинг. Такі дані наводить OLX, згідно з результатами опитування 55 тисяч покупців та продавців у серпні. За останні пів року 45% з опитаних українців стикалися зі спробами онлайн-шахрайства. Минулого року цей показник був удвічі менший — 22%.

Більше половини шахрайських випадків (54%) – продаж неіснуючих товарів з передоплатою.

На другому місці (28%) — фішингова атака, коли у месенджерах користувачам надсилали шкідливе посилання на підробну платіжну форму.

На третьому місці (11%) — шахрайства з надсиланням фейкових скриншотів / квитанцій про сплату товару.

Найбільше потерпають від онлайн-шахраїв мешканці Київської, Дніпропетровської та Харківської областей. Кіберзлочинці ж найчастіше атакують користувачів через популярні месенджери, а от електронна пошта задля обману українців під час онлайн-шопінгу популярністю майже не користується.

Найчастіше з початку 2021 атакують жителів великих міст — дві треті випадків. Серед ошуканих 60% – жінки.

Схема з підставним кур’єром, коли приїжджає таксист і шахрай-покупець переконує швидко віддати йому товар, обіцяючи зарахування коштів на рахунок продавця, — вже не така популярна, однак і з нею зіткнулися 7% користувачів.

Після фішингових атак шахраїв у 2021 під час онлайн-шопінгу 14% жертв втратили свої кошти. У переважній більшості випадків — 83% — сторонні посилання на шкідливі сайти надходили у месенджери (Telegram, Viber, WhatsApp). Ще 6% жертв отримали фішингове посилання через SMS, а от через пошту шахраї практично не атакують пересічних українців — таких спроб зафіксовано лише 2%.

В OLX додали, що найкращий захист від шахраїв — це уважність користувачів та знання базових правил безпеки.