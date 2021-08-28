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    Як українців дурять в інтернеті: названо найпопулярніші схеми шахраїв

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    Українці почали вдвічі частіше стикатися з шахраями в інтернеті - Як українців дурять в інтернеті: названо найпопулярніші схеми шахраїв
    Українці почали вдвічі частіше стикатися з шахраями в інтернеті
    Фото: OLX

    OLX дослідила, як часто українці натрапляють на шахраїв в інтернеті. Та які схеми останні використовують найчастіше

    Кожен другий українець зіштовхувався зі зловмисниками в інтернеті, а кожен сьомий — втратив гроші через фішинг. Такі дані наводить OLX, згідно з результатами опитування 55 тисяч покупців та продавців у серпні. За останні пів року 45% з опитаних українців стикалися зі спробами онлайн-шахрайства. Минулого року цей показник був удвічі менший — 22%.

    • Більше половини шахрайських випадків (54%) – продаж неіснуючих товарів з передоплатою.
    • На другому місці (28%) — фішингова атака, коли у месенджерах користувачам надсилали шкідливе посилання на підробну платіжну форму.
    • На третьому місці (11%) — шахрайства з надсиланням фейкових скриншотів / квитанцій про сплату товару.

    Найбільше потерпають від онлайн-шахраїв мешканці Київської, Дніпропетровської та Харківської областей. Кіберзлочинці ж найчастіше атакують користувачів через популярні месенджери, а от електронна пошта задля обману українців під час онлайн-шопінгу популярністю майже не користується.

    Найчастіше з початку 2021 атакують жителів великих міст — дві треті випадків. Серед ошуканих 60% – жінки.

    Схема з підставним кур’єром, коли приїжджає таксист і шахрай-покупець переконує швидко віддати йому товар, обіцяючи зарахування коштів на рахунок продавця, — вже не така популярна, однак і з нею зіткнулися 7% користувачів.

    Після фішингових атак шахраїв у 2021 під час онлайн-шопінгу 14% жертв втратили свої кошти. У переважній більшості випадків — 83% — сторонні посилання на шкідливі сайти надходили у месенджери (Telegram, Viber, WhatsApp). Ще 6% жертв отримали фішингове посилання через SMS, а от через пошту шахраї практично не атакують пересічних українців — таких спроб зафіксовано лише 2%.

    В OLX додали, що найкращий захист від шахраїв — це уважність користувачів та знання базових правил безпеки.

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    Теги: Telegram WhatsApp OLX
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    Як українців дурять в інтернеті: названо найпопулярніші схеми шахраїв