Як дурять покупців автомобілів в Україні. Викрито нову шахрайську схему

Митна служба розказала про нову шахрайську схему, на яку «ловлять» покупців автомобілів в Україні

В Україні шахраї придумали нову схему, яка пов’язана з продажем автомобілів. Вони прикидаються представниками митниці, які продають конфісковані машини за привабливими цінами. Подібні пропозиції розміщуються у соціальних мережах. Про це повідомляє Державна митна служба.

«У соціальній мережі «Фейсбук» все частіше можна зустріти фейкові сторінки, власники яких позиціюють себе як працівники складів митниць та реалізатори авто-, мото- та іншої техніки, нібито конфіскованої на митному кордоні», - відзначають представники відомства.

Митники також звертають увагу на те, що реалізація арештованого майна здійснюється шляхом електронних торгів. Ознайомитись із конфіскованим транспортом, переданим на реалізацію, можна на сайті державного підприємства «Сетам» у відповідному розділі.

Ще одне офіційне джерело, де митниця розпродає конфісковане майно, – «Prozorro Продажі». На ньому спочатку треба перейти до розділу «ProZorro.Продажі(Майно)», а потім – до підрозділу «Митниця».

Крім того, відповідна інформація публікується на офіційному сайт митниці в розділі «Вилучене майно».

А ось як дурять українців під час покупок в інтернеті, дивіться за цим посиланням.