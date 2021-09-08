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    Як дурять покупців автомобілів в Україні. Викрито нову шахрайську схему

    •  glavcom.ua
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    Шахраї прикидаються представниками митниці, які продають конфісковані авто - Як дурять покупців автомобілів в Україні. Викрито нову шахрайську схему

    Шахраї прикидаються представниками митниці, які продають конфісковані авто

    Фото: Glavcom.ua

    Митна служба розказала про нову шахрайську схему, на яку «ловлять» покупців автомобілів в Україні

    В Україні шахраї придумали нову схему, яка пов’язана з продажем автомобілів. Вони прикидаються представниками митниці, які продають конфісковані машини за привабливими цінами. Подібні пропозиції розміщуються у соціальних мережах. Про це повідомляє Державна митна служба.

    «У соціальній мережі «Фейсбук» все частіше можна зустріти фейкові сторінки, власники яких позиціюють себе як працівники складів митниць та реалізатори авто-, мото- та іншої техніки, нібито конфіскованої на митному кордоні», - відзначають представники відомства.

    Митники також звертають увагу на те, що реалізація арештованого майна здійснюється шляхом електронних торгів. Ознайомитись із конфіскованим транспортом, переданим на реалізацію, можна на сайті державного підприємства «Сетам» у відповідному розділі.

    Ще одне офіційне джерело, де митниця розпродає конфісковане майно, – «Prozorro Продажі». На ньому спочатку треба перейти до розділу «ProZorro.Продажі(Майно)», а потім – до підрозділу «Митниця».

    Крім того, відповідна інформація публікується на офіційному сайт митниці в розділі «Вилучене майно».

    А ось як дурять українців під час покупок в інтернеті, дивіться за цим посиланням.

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    Теги: ProZorro Державна митна служба
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    Як дурять покупців автомобілів в Україні. Викрито нову шахрайську схему