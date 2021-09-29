На столичній АЗС молодик до смерті побив чоловіка (відео)

Пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові

На АЗС стався конфлікт між п'яним чоловіком і пасажиром таксі

На території автозаправної станції на проспекті Романа Шухевича в Києві помер 45-річний чоловік. Повідомлення про це надійшло до поліції від лікарів швидкої медичної допомоги. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що потерпілий отримав смертельні травми під час конфлікту з пасажиром таксі.

«Ми з’ясували, що чоловік напідпитку почав чіплятися до оператора автозаправної станції, який заправляв таксі. На захист працівника з авто вийшов пасажир та намагався заспокоїти чоловіка. Між ними розпочався конфлікт, у ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові. У результаті потерпілий впав на землю, а порушник спочатку сів у таксі та поїхав, але згодом повернувся та викликав «швидку». Лікарі констатували смерть чоловіка», – розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов.

Поліцейські затримали підозрюваного на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1995 року народження, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців.

«Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За погодженням із окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі», – зазначив правоохоронець.