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    Жорстоке вбивство в Києві: жінка отримала від незнайомця 11 ударів ножем

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    Тіло жінки було виявлено&nbsp;на дитячому майданчику&nbsp; - Жорстоке вбивство в Києві: жінка отримала від незнайомця 11 ударів ножем
    Тіло жінки було виявлено на дитячому майданчику 
    Фото: Нацполіція

    Зловмисник протягом шести днів переховувався від поліцейських

    Столична поліція затримала чоловіка, який підозрюється у жорстокому вбивстві киянки. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    До столичної поліції від киянина надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику на вулиці Гната Юри лежить жінка з ознаками насильницької смерті. На місце виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналістична лабораторія, кінологи зі службовим собакою та лікарі.

    Криміналісти виявили на тілі 36-річної померлої 11 колото-різаних ран.

    «У рамках розпочатого досудового розслідування ми з’ясували, що жінка на вулиці познайомилася з чоловіком і запропонувала йому випити, але він відмовив та між ними виник конфлікт. У результаті чоловік схопив ніж та почав ним бити жінку, а коли вона перестала дихати, втік. Потім, намагаючись приховати сліди злочину, він переодягнувся, а ніж та одяг зі слідами крові викинув неподалік від місця події. Ці речі ми знайшли і вилучили для проведення експертиз», – розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Святошинського управління поліції Петро Токар.

    Правоохоронці розпочали пошуки зловмисника та відпрацьовували різні версії скоєного. У ході слідчих дій поліцейські опитали десятки громадян, які могли стати свідками злочину, а також переглянули відео з камер спостереження.

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    Жорстоке вбивство в Києві: жінка отримала від незнайомця 11 ударів ножем
    Жорстоке вбивство в Києві: жінка отримала від незнайомця 11 ударів ножем

    «Завдяки злагодженій роботі оперативників та слідчих ми встановили особу ймовірного підозрюваного. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 43-річний уродженець Хмельницької області, який протягом шести днів переховувався від поліцейських у підвальних приміщеннях та закинутих будівлях», – додав Токар.

    За погодженням зі Святошинською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

    Відтепер фігуранту загрожує до 15 років за ґратами.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство розслідування
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    Жорстоке вбивство в Києві: жінка отримала від незнайомця 11 ударів ножем