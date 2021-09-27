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    Під Києвом грибники знайшли тіло чоловіка

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    Загиблим виявся 51-річний чоловік, який зник 9 червня - Під Києвом грибники знайшли тіло чоловіка

    Загиблим виявся 51-річний чоловік, який зник 9 червня

    Фото з відкритих джерел

    Знахідку виявили поблизу села Юрівка в Київській області

    Поблизу села Юрівка в Київській області грибники знайшли в лісі труп. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Київській області.

    З'ясувалося, що 51-річний чоловік безслідно зник ще 9 червня. Про його зникнення із заявою в поліцію звернулися родичі.

    Попередньо встановлено, що чоловік на велосипеді поїхав в невідомому напрямку і додому не повернувся.

    «Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили родичів померлого, які впізнали його. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України. Проводяться відповідні експертизи і встановлюються всі обставини смерті», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, під час обстеження лісу під Києвом, де обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра і поранили його водія, правоохоронці знайшли труп чоловіка, що висів на дереві.

    Теги: вбивство чоловік
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    Під Києвом грибники знайшли тіло чоловіка