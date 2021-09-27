Під Києвом грибники знайшли тіло чоловіка

Знахідку виявили поблизу села Юрівка в Київській області

Поблизу села Юрівка в Київській області грибники знайшли в лісі труп. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Київській області.

З'ясувалося, що 51-річний чоловік безслідно зник ще 9 червня. Про його зникнення із заявою в поліцію звернулися родичі.

Попередньо встановлено, що чоловік на велосипеді поїхав в невідомому напрямку і додому не повернувся.

«Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили родичів померлого, які впізнали його. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України. Проводяться відповідні експертизи і встановлюються всі обставини смерті», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час обстеження лісу під Києвом, де обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра і поранили його водія, правоохоронці знайшли труп чоловіка, що висів на дереві.