На столичній вулиці з’явився мамонт (фото)
- Сьогодні, 11:13
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Зеленбудівці створили цікаву композицію на Оболоні
У Києві на транспортній розв'язці проспект Степана Бандери - проспект Героїв Сталінграда з’явилося мамонтеня. Про це повідомляє Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Оболонського району.
«Мамонтеня»…, як ніколи нагадує своїх давніх предків, останки яких знайдено на території сучасної Оболоні під час гідронамивних робіт», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, наразі триває підготовка до висадження квіткового годинника на схилі вздовж алеї Героїв Небесної сотні у Києві.
Для оновлення його дизайну буде використано понад 20 тисяч різноманітних квітів.
Раніше повідомлялося, що квітковий орнамент годинника розробили за проектом ландшафтного дизайнера Алли Філіпової.