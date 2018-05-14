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    На столичній вулиці з’явився мамонт (фото)

    • Сьогодні, 11:13
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    Зеленбудівці створили цікаву композицію на Оболоні

    У Києві на транспортній розв'язці проспект Степана Бандери -  проспект Героїв Сталінграда з’явилося мамонтеня. Про це повідомляє Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Оболонського району.

    «Мамонтеня»…, як ніколи нагадує своїх давніх предків, останки яких знайдено на території сучасної Оболоні під час гідронамивних робіт», - йдеться в повідомленні. 

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    На столичній вулиці з’явився мамонт (фото)
    На столичній вулиці з’явився мамонт (фото)
    На столичній вулиці з’явився мамонт (фото)
    На столичній вулиці з’явився мамонт (фото)

    Нагадаємо, наразі триває підготовка до висадження квіткового годинника на схилі вздовж алеї Героїв Небесної сотні у Києві. 

    Для оновлення його дизайну буде використано понад 20 тисяч різноманітних квітів. 

    Раніше повідомлялося, що квітковий орнамент годинника розробили за проектом ландшафтного дизайнера Алли Філіпової.

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