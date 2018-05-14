На столичній вулиці з’явився мамонт (фото)

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Зеленбудівці створили цікаву композицію на Оболоні

У Києві на транспортній розв'язці проспект Степана Бандери - проспект Героїв Сталінграда з’явилося мамонтеня. Про це повідомляє Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Оболонського району.

«Мамонтеня»…, як ніколи нагадує своїх давніх предків, останки яких знайдено на території сучасної Оболоні під час гідронамивних робіт», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наразі триває підготовка до висадження квіткового годинника на схилі вздовж алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

Для оновлення його дизайну буде використано понад 20 тисяч різноманітних квітів.

Раніше повідомлялося, що квітковий орнамент годинника розробили за проектом ландшафтного дизайнера Алли Філіпової.