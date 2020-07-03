У центрі Києва через прорив труби забив гейзер (відео)



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Струмінь води майже досягає шостого поверху Фото: Оксана Соколова, Facebook

Вулицю Введенську заливає гаряча вода

У четвер ввечері, 2 липня, на столичному Подолі прорвало трубу з гарячим водопостачанням.

Про це повідомила у Facebook телеведуча Оксана Соколова.

«Ох ці старі труби Подолу. Я спочатку подумала, що злива за вікном. Відкриваю – а це фонтан з асфальту мені скло миє», – написала вона.

Журналістка також опублікувала відео інциденту та зазначили, що зняла його з вікна шостого поверху.

Паблік «Київ оперативний» уточнює, що трубу прорвало на вулиці Введенській.

«Струмінь води добиває аж до вулиці Волоської», – йдеться у повідомленні.

До слова, 30 червня на парковці біля супермаркету в центрі Києва забив гейзер.

Нагадаємо, 24 червня на вул. Тарасівській у Голосіївському районі Києва стався витік із каналізаційної мережі. В результаті витоку нечистот було обмежено рух транспорту на проїжджій частині.

Як повідомляв «Главком», 17 червня у будинку на вул. Софіївській, 1 у центрі Києва стався прорив водомережі, внаслідок чого у під’їзді був потоп.