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    У центрі Києва через прорив труби забив гейзер (відео)

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    Струмінь води майже досягає&nbsp;шостого поверху - У центрі Києва через прорив труби забив гейзер (відео)
    Струмінь води майже досягає шостого поверху
    Фото: Оксана Соколова, Facebook

    Вулицю Введенську заливає гаряча вода

    У четвер ввечері, 2 липня, на столичному Подолі прорвало трубу з гарячим водопостачанням.

    Про це повідомила у Facebook телеведуча Оксана Соколова.

    «Ох ці старі труби Подолу. Я спочатку подумала, що злива за вікном. Відкриваю – а це фонтан з асфальту мені скло миє», – написала вона.

    Журналістка також опублікувала відео інциденту та зазначили, що зняла його з вікна шостого поверху.

    Паблік «Київ оперативний» уточнює, що трубу прорвало на вулиці Введенській.

    «Струмінь води добиває аж до вулиці Волоської», – йдеться у повідомленні.

    До слова, 30 червня на парковці біля супермаркету в центрі Києва забив гейзер.

    Нагадаємо, 24 червня на вул. Тарасівській у Голосіївському районі Києва стався витік із каналізаційної мережі. В результаті витоку нечистот було обмежено рух транспорту на проїжджій частині.

    Як повідомляв «Главком», 17 червня у будинку на вул. Софіївській, 1 у центрі Києва стався прорив водомережі, внаслідок чого у під’їзді був потоп.

    ЖКГ Київ вода аварія
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