Під мостом Патона прорвало тепломережу: до ліквідації аварії залучені верхолази



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Аварія трапилася на тепломережі під мостом Патона Фото ілюстративне

Київтеплоенерго локалізувало місця витоку ще в середу

У середу, 24 червня, після виявлення кількох пошкоджень магістральної тепломережі діаметром 600 мм, яка проходить під мостом імені Патона, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» локалізувало місця витоку.

Сьогодні розпочато ремонтні верхолазні роботи із застосуванням електрозварювального устаткування. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Пошкодження були виявлені під час гідравлічних випробувань тепломереж зони теплопостачання ТЕЦ-5, які на цій ділянці проводились 24 червня із 14:00 до 18:00.

У соцмережі з'явилося відео, як з моста Патона потоком ллється вода.

Завершити усунення пошкоджень планують упродовж кількох днів.

Під час проведення ремонтних робіт рух транспорту на мосту Патона не обмежується.

У КМДА зазначили, що мережа під мостом Патона була збудована 58 років тому.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що цього року у Києві планують замінити понад 100 км тепломереж. На це місто спрямувало майже 450 млн грн.

Наразі на перетині проспекту Академіка Глушкова та вулиці Академіка Заболотного відбувається заміна 2,9 км аварійних теплових мереж, які пропрацювали більше 35 років.