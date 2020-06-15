Кличко показав, як ремонтують «втомлені» тепломережі (фото, відео)



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Роботи з реконструкції мереж тривають в усіх районах Києва Фото: пресслужба мера Києва

Цього року на ремонт тепломереж Київ виділив 450 млн грн

Цього року у Києві планують замінити понад 100 км тепломереж. На це місто спрямувало майже 450 млн грн, повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції.

«80% тепломереж столиці відпрацювали свій термін експлуатації і перебувають у «втомленому» стані. Саме для того, щоб зберегти систему теплопостачання, подолати її аварійність та забезпечити киян більш якісними послугами, ми у 2018 році не продовжили угоду з «Київенерго» і повернули теплоенергетичний комплекс під управління громади міста», - сказав Кличко.

Він зауважив, що у 2019 році у столиці замінили майже 130 км трубопроводів. Як результат – у минулому опалювальному сезоні аварійність на мережах зменшилася на 10%.

«Цього року тепловики планують замінити понад 100 км труб. На це місто спрямувало майже 450 млн грн. Роботи з реконструкції мереж тривають в усіх районах Києва. В першу чергу оновлюють найбільш аварійні ділянки. Реконструкцію виконують тільки за сучасними технологіями. Ми робимо все, щоб у столиці працювала якісна система теплопостачання – без аварій та втрат тепла», - додав мер.

Зокрема, масштабні роботи планують на Виноградарі та Троєщині, на Нивках, Теремках, Борщагівці та в центральній частині міста.

Кличко також показав відео, як замінюють труби на вулиці Озерній в Оболонському районі міста. За останні роки там було майже 30 аварійних пошкоджень.

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