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    Кличко показав, як ремонтують «втомлені» тепломережі (фото, відео)

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    Роботи з реконструкції мереж тривають в усіх районах Києва - Кличко показав, як ремонтують «втомлені» тепломережі (фото, відео)
    Роботи з реконструкції мереж тривають в усіх районах Києва
    Фото: пресслужба мера Києва

    Цього року на ремонт тепломереж Київ виділив 450 млн грн

    Цього року у Києві планують замінити понад 100 км тепломереж. На це місто спрямувало майже 450 млн грн, повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції.

    «80% тепломереж столиці відпрацювали свій термін експлуатації і перебувають у «втомленому» стані. Саме для того, щоб зберегти систему теплопостачання, подолати її аварійність та забезпечити киян більш якісними послугами, ми у 2018 році не продовжили угоду з «Київенерго» і повернули теплоенергетичний комплекс під управління громади міста», - сказав Кличко. 

    Він зауважив, що у 2019 році у столиці замінили майже 130 км трубопроводів. Як результат – у минулому опалювальному сезоні аварійність на мережах зменшилася на 10%.

    «Цього року тепловики планують замінити понад 100 км труб. На це місто спрямувало майже 450 млн грн. Роботи з реконструкції мереж тривають в усіх районах Києва. В першу чергу оновлюють найбільш аварійні ділянки. Реконструкцію виконують тільки за сучасними технологіями. Ми робимо все, щоб у столиці працювала якісна система теплопостачання – без аварій та втрат тепла», - додав мер. 

    Зокрема, масштабні роботи планують на Виноградарі та Троєщині, на Нивках, Теремках, Борщагівці та в центральній частині міста. 

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    Кличко показав, як ремонтують «втомлені» тепломережі (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують «втомлені» тепломережі (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують «втомлені» тепломережі (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують «втомлені» тепломережі (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують «втомлені» тепломережі (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують «втомлені» тепломережі (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують «втомлені» тепломережі (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують «втомлені» тепломережі (фото, відео)

    Кличко також показав відео, як замінюють труби на вулиці Озерній в Оболонському районі міста. За останні роки там було майже 30 аварійних пошкоджень.

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    Віталій Кличко Київ опалювальний сезон опалення ремонт Київтеплоенерго
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