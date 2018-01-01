На столичному проспекті Перемоги автомобіль розбився об стовп (фото)
- Сьогодні, 02:04
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Нічне ДТП у Києві
Сьогодні вночі на проспекті Перемоги автомобіль «Шкода» влетів у стовп. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».
«Нічне ДТП в Києві на Перемоги: «Шкода» заїхала на неочищену ділянку дороги і вилетіла на тротуар, в стовп і огорожу», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що водій дивом не постраждав. На місці працює патруль поліції.
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Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що увечері п'ятниці, на вулиці Олени Теліги зіткнулися дві маршрутки. У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 12 осіб, двох доставили в лікарні.