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    На столичному проспекті Перемоги автомобіль розбився об стовп (фото)

    Нічне ДТП у Києві
    Сьогодні вночі на проспекті Перемоги автомобіль «Шкода» влетів у стовп. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком». «Нічне ДТП в Києві на Перемоги: «Шкода» заїхала на неочищену ділянку дороги і вилетіла на тротуар, в стовп і огорожу», - йдеться у повідомленні. Також зазначається,
    • Сьогодні, 02:04
    • Розсилка

    Нічне ДТП у Києві

    Сьогодні вночі на проспекті Перемоги автомобіль «Шкода» влетів у стовп. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».

    «Нічне ДТП в Києві на Перемоги: «Шкода» заїхала на неочищену ділянку дороги і вилетіла на тротуар, в стовп і огорожу», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що водій дивом не постраждав. На місці працює патруль поліції.

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    На столичному проспекті Перемоги автомобіль розбився об стовп (фото)
    На столичному проспекті Перемоги автомобіль розбився об стовп (фото)
    На столичному проспекті Перемоги автомобіль розбився об стовп (фото)
    На столичному проспекті Перемоги автомобіль розбився об стовп (фото)
    На столичному проспекті Перемоги автомобіль розбився об стовп (фото)
    На столичному проспекті Перемоги автомобіль розбився об стовп (фото)
    На столичному проспекті Перемоги автомобіль розбився об стовп (фото)
    На столичному проспекті Перемоги автомобіль розбився об стовп (фото)
    На столичному проспекті Перемоги автомобіль розбився об стовп (фото)
    На столичному проспекті Перемоги автомобіль розбився об стовп (фото)
    На столичному проспекті Перемоги автомобіль розбився об стовп (фото)
    На столичному проспекті Перемоги автомобіль розбився об стовп (фото)
    На столичному проспекті Перемоги автомобіль розбився об стовп (фото)

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що увечері п'ятниці, на вулиці Олени Теліги зіткнулися дві маршрутки. У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 12 осіб, двох доставили в лікарні.

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