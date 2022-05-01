На столичному Співочому полі розквітли тисячі тюльпанів (фото)

Відвідати парк та зробити яскраві фото запрошують усіх охочих

На території Печерського ландшафтного парку «Співоче» цього року розквітло понад 500 тисяч тюльпанів різних сортів та видів. Усі рослини були висаджені ще до зими, над квітковими композиціями працювали десятки дизайнерів та агрономів. Побачити красу на власні очі можна буде вже з 3 травня. Організатори виставки вирішили відкрити територію Співочого для всіх, хто зараз перебуває у Києві або має можливість сюди потрапити.

За їхніми словами, це гарна можливість для українців хоч трохи відволіктися від жахіть війни та поганих новин: «Люди мають право на позитивні емоції. Нам треба знаходити в собі сили продовжувати життя, вірити в краще майбутнє та нашу перемогу. Ми запрошуємо всіх охочих до парку, подихати свіжим повітрям, зробити яскраві фото та надихнутися різнобарв’ям квітів. Життя перемагає смерть, а світло темряву! Все буде Україна!»

Крім тюльпанів, у парку також можна буде побачити нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники. Для дітей передбачена зона розваг та батут.

Вхід платний. Частина коштів від продажу квитків піде на потреби Збройних сил України.

Військові, пенсіонери та інвалідів I-II категорії безкоштовний зможуть відвідати виставку безкоштовно.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 квітня, під Гостомелем відкрили тимчасову переправу через річку Ірпінь. Нею зможуть пересуватись як легкові автівки, так і вантажівки та автобуси.