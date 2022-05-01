У Росії нова НП: в Курській області обвалився залізничний міст

Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів

У неділю, 1 травня, вранці частково обвалився залізничний міст в Курській області. Як повідомив губернатор регіону Роман Старовойт, причини НП з'ясовуються.

Аварія сталася близько 11:20 на 67 кілометрі залізниці Суджа-Сосновий Бір. Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів.

«На місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП. Постраждалих немає. Життю та здоров'ю громадян ніщо не загрожує», – повідомив Старовойт.

Зазначимо, що кілька годин тому у Забайкальському краї Росії впав вертоліт Мі-8, на борту якого перебували 15 пожежників. Одна людина загинула, п'ятеро постраждали.

Нагадаємо, нещодавно у Росії сталася пожежа на хімічному заводі. Також 20 квітня у самому центрі російської столиці Москві біля мерії виникла пожежа.

