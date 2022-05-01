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    У Росії нова НП: в Курській області обвалився залізничний міст

    Внаслідок обвалу мосту ніхто не постраждав - У Росії нова НП: в Курській області обвалився залізничний міст
    Внаслідок обвалу мосту ніхто не постраждав
    ілюстраційне фото

    Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів

    У неділю, 1 травня, вранці частково обвалився залізничний міст в Курській області. Як повідомив губернатор регіону Роман Старовойт, причини НП з'ясовуються.

    Аварія сталася близько 11:20 на 67 кілометрі залізниці Суджа-Сосновий Бір. Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів.

    «На місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП. Постраждалих немає. Життю та здоров'ю громадян ніщо не загрожує», – повідомив Старовойт.

    Зазначимо, що кілька годин тому у Забайкальському краї Росії впав вертоліт Мі-8, на борту якого перебували 15 пожежників. Одна людина загинула, п'ятеро постраждали.

    Нагадаємо, нещодавно у Росії сталася пожежа на хімічному заводі. Також 20 квітня у самому центрі російської столиці Москві біля мерії виникла пожежа.

    Теги: пожежа росія аварія міст #stoprussia
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    У Росії нова НП: в Курській області обвалився залізничний міст