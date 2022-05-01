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    Події в Україні

    Маленьке диво в Бородянці: з-під завалів витягнули неушкодженою ікону (фото)

    Завали у знищеній рашистами Бородянці розбирали рятувальники та волонтери - Маленьке диво в Бородянці: з-під завалів витягнули неушкодженою ікону (фото)
    Завали у знищеній рашистами Бородянці розбирали рятувальники та волонтери
    фото з відкритих джерел

    Ікона в грубій рамі зовсім не постраждала, на ній зображено Ісуса Христа

    У повністю зруйнованому будинку в місті Бородянка на Київщині під завалами знайдено ікону, яка дивом вціліла після жахливих бомбардувань окупантів. Про це у своєму Facebook повідомив амбасадор організації «Щаслива Християнська сім'я в Україні» Назарій Єременко.

    На знімку видно, що ікона в грубій рамі зовсім не постраждала, на ній зображено Ісуса Христа.

    Єременко зазначив, що цінну знахідку планують передати до одного з храмів Православної церкви України.

    Нагадаємо, селище Бородянка на Київщині звільнили від російських окупантів. Воно зруйноване майже повністю.

    Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських десантників – вбивць дітей і мирного населення – з Пскова, які скоїли злочинні дії у місті Бородянка.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Маленьке диво в Бородянці: з-під завалів витягнули неушкодженою ікону (фото)