Маленьке диво в Бородянці: з-під завалів витягнули неушкодженою ікону (фото)

Завали у знищеній рашистами Бородянці розбирали рятувальники та волонтери

Ікона в грубій рамі зовсім не постраждала, на ній зображено Ісуса Христа

У повністю зруйнованому будинку в місті Бородянка на Київщині під завалами знайдено ікону, яка дивом вціліла після жахливих бомбардувань окупантів. Про це у своєму Facebook повідомив амбасадор організації «Щаслива Християнська сім'я в Україні» Назарій Єременко.

На знімку видно, що ікона в грубій рамі зовсім не постраждала, на ній зображено Ісуса Христа.

Єременко зазначив, що цінну знахідку планують передати до одного з храмів Православної церкви України.

Нагадаємо, селище Бородянка на Київщині звільнили від російських окупантів. Воно зруйноване майже повністю.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських десантників – вбивць дітей і мирного населення – з Пскова, які скоїли злочинні дії у місті Бородянка.