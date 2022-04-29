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    Запрацювала тимчасова переправа між Києвом і Гостомелем (фото, відео)

    Тимчасову переправу через річку Ірпінь на міцність випробували перші автівки - Запрацювала тимчасова переправа між Києвом і Гостомелем (фото, відео)
    Тимчасову переправу через річку Ірпінь на міцність випробували перші автівки
    фото: Олексій Кулеба /Telegram

    Переправа допоможе автомобілям пересуватися через річку Ірпінь

    У п'ятницю, 29 квітня, під Гостомелем відкрили тимчасову переправу через річку Ірпінь. Про це написав голова Гуманітарного штабу Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.

    За його словами. місцева влада продовжує відновлювати транспортне сполучення на Київщині.

    «Сьогодні відкрили тимчасову переправу в районі Гостомеля на трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, що забезпечить транспортне сполучення між Києвом, Гостомелем та Бучею через річку Ірпінь», − написав Кулеба.

    Він зазначив, що по тимчасовій переправі зможуть пересуватись як легкові автівки, так і вантажівки та автобуси.

    «Це дозволить оживити економічне життя регіону», – висловив сподівання голова гумштабу Київської ОВА.

    Нагадаємо, дещо раніше по дорозі до Ірпеня, Бучі, Гостомеля і Ворзеля відкрили тимчасовий насипний міст.

    Для будівництва було залучено понад 50 людей та більш як 40 одиниць техніки.

    Теги: війна Ірпінь міст
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    Запрацювала тимчасова переправа між Києвом і Гостомелем (фото, відео)