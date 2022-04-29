Запрацювала тимчасова переправа між Києвом і Гостомелем (фото, відео)

Тимчасову переправу через річку Ірпінь на міцність випробували перші автівки

Переправа допоможе автомобілям пересуватися через річку Ірпінь

У п'ятницю, 29 квітня, під Гостомелем відкрили тимчасову переправу через річку Ірпінь. Про це написав голова Гуманітарного штабу Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.

За його словами. місцева влада продовжує відновлювати транспортне сполучення на Київщині.

«Сьогодні відкрили тимчасову переправу в районі Гостомеля на трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, що забезпечить транспортне сполучення між Києвом, Гостомелем та Бучею через річку Ірпінь», − написав Кулеба.

Він зазначив, що по тимчасовій переправі зможуть пересуватись як легкові автівки, так і вантажівки та автобуси.

«Це дозволить оживити економічне життя регіону», – висловив сподівання голова гумштабу Київської ОВА.

Нагадаємо, дещо раніше по дорозі до Ірпеня, Бучі, Гостомеля і Ворзеля відкрили тимчасовий насипний міст.

Для будівництва було залучено понад 50 людей та більш як 40 одиниць техніки.