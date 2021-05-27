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    Масштабна ДТП на в’їзді до Києва: зіткнулися шість вантажівок (фото)

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    Бійці ДСНС деблокувли затисного водія вантажівки - Масштабна ДТП на в’їзді до Києва: зіткнулися шість вантажівок (фото)
    Бійці ДСНС деблокувли затисного водія вантажівки
    Фото: ДСНС

    Водія однієї з фур затиснуло в кабіні

    Сьогодні, 27 травня, на в'їзді до Києва зі сторони Борисполя зіткнулися відразу шість вантажівок. Аварія трапилася неподалік станції метро «Бориспільська». Про це повідомляє «Київ оперативний» і dtp.kiev.ua.

    Серед вантажівок, що потрапили у ДТП, є автомобіль Нацгвардії.

    Водія однієї з фур затиснуло в кабіні. Бійці ДСНС деблокували потерпілого з понівеченої вантажівки.

    Як повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, вивільнивши водія, його було передано працівникам швидкої медичної допомоги.

    Крім того, аби попередити займання палива, яке було розлито на проїжджій частині, були проведені роботи по його змиванню.

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    Масштабна ДТП на в’їзді до Києва: зіткнулися шість вантажівок (фото)
    Масштабна ДТП на в’їзді до Києва: зіткнулися шість вантажівок (фото)
    Масштабна ДТП на в’їзді до Києва: зіткнулися шість вантажівок (фото)
    Масштабна ДТП на в’їзді до Києва: зіткнулися шість вантажівок (фото)

    На місці працюють поліція і медики.

    Інформація про потерпілих уточнюється.

    Як повідомлялося, у ніч на четвер, 27 травня, на проспекті Соборності в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися два легковики. Аварія трапилася у напрямку Дарницької площі.

    На початку шостої години ранку 27 транв на трасі Київ-Харків-Довжанський 21-річний водій Renault Logan, рухаючись у напрямку столиці, ймовірно, заснув та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем Volvo FH 12.


    Теги: ДТП Київ ДСНС вантажівки
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    Масштабна ДТП на в’їзді до Києва: зіткнулися шість вантажівок (фото)