Масштабна ДТП на в’їзді до Києва: зіткнулися шість вантажівок (фото)

Водія однієї з фур затиснуло в кабіні

Сьогодні, 27 травня, на в'їзді до Києва зі сторони Борисполя зіткнулися відразу шість вантажівок. Аварія трапилася неподалік станції метро «Бориспільська». Про це повідомляє «Київ оперативний» і dtp.kiev.ua.

Серед вантажівок, що потрапили у ДТП, є автомобіль Нацгвардії.

Водія однієї з фур затиснуло в кабіні. Бійці ДСНС деблокували потерпілого з понівеченої вантажівки.

Як повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, вивільнивши водія, його було передано працівникам швидкої медичної допомоги.

Крім того, аби попередити займання палива, яке було розлито на проїжджій частині, були проведені роботи по його змиванню.

На місці працюють поліція і медики.

Інформація про потерпілих уточнюється.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 27 травня, на проспекті Соборності в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися два легковики. Аварія трапилася у напрямку Дарницької площі.

На початку шостої години ранку 27 транв на трасі Київ-Харків-Довжанський 21-річний водій Renault Logan, рухаючись у напрямку столиці, ймовірно, заснув та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем Volvo FH 12.



