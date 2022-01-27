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    На Троєщині може з’явитися сучасне пожежне депо

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    Комплекс буде збудовано у мікрорайоні комунальної зони житлового масиву Вигурівщина-Троєщина - На Троєщині може з’явитися сучасне пожежне депо
    Комплекс буде збудовано у мікрорайоні комунальної зони житлового масиву Вигурівщина-Троєщина
    фото: Дмитро Ратніков/Facebook

    Депо міститиме бокси для автомобілів ДСНС, адміністративний відділ, службове житло для рятувальників та їх сімей

    У Києві на Троєщині може з’явитися новітнє пожежне депо. Про це повідомив голова Деснянської районної державної адміністрації у місті Києві Дмитро Ратніков у Facebook.

    Повідомляється, що плани розбудови району на 2022 рік включають будівництво нового пожежного депо. Воно включатиме в себе відділи для автомобілів ДСНС, а також службове житло для рятувальників та їх сімей.

    «У поточному році плануємо розпочати будівництво найсучаснішого в Україні Пожежного Депо, яке включатиме в себе бокси для автомобілів ДСНС, адміністративний відділ, службове житло для рятувальників та їх сімей. Цей комплекс буде збудовано у мікрорайоні комунальної зони житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. На даний час проводиться робота з отримання містобудівних умов та обмежень», – повідомив Ратніков.

    Як повідомлялося, у на території Національного авіаційного університету у Києві збудують 13 житлових будинків.

    Нагадаємо, у Вінниці португальські інвестори побудують потужний завод будматеріалів.

    Теги: Київ ДСНС будівництво житло робота
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    На Троєщині може з’явитися сучасне пожежне депо