На Троєщині може з’явитися сучасне пожежне депо

Депо міститиме бокси для автомобілів ДСНС, адміністративний відділ, службове житло для рятувальників та їх сімей

У Києві на Троєщині може з’явитися новітнє пожежне депо. Про це повідомив голова Деснянської районної державної адміністрації у місті Києві Дмитро Ратніков у Facebook.

Повідомляється, що плани розбудови району на 2022 рік включають будівництво нового пожежного депо. Воно включатиме в себе відділи для автомобілів ДСНС, а також службове житло для рятувальників та їх сімей.

«У поточному році плануємо розпочати будівництво найсучаснішого в Україні Пожежного Депо, яке включатиме в себе бокси для автомобілів ДСНС, адміністративний відділ, службове житло для рятувальників та їх сімей. Цей комплекс буде збудовано у мікрорайоні комунальної зони житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. На даний час проводиться робота з отримання містобудівних умов та обмежень», – повідомив Ратніков.

Як повідомлялося, у на території Національного авіаційного університету у Києві збудують 13 житлових будинків.

Нагадаємо, у Вінниці португальські інвестори побудують потужний завод будматеріалів.