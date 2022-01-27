У Києві стартує будівництво обхідної дороги

Нова дорога складатиметься з семи ділянок та великим мостовим переходом південніше Києва

Новозбудована об'їзна дорога має об’єднати усі міжнародні траси, які зараз транзитом проходять через місто

У Києві шляховики запускають процес будівництва Київської обхідної дороги завдовжки 150 км, вже проведено перший етап конкурсу на вибір підрядника. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області.

Відомо, що наприкінці 2021 року шляховики запустили конкурсний відбір підрядної організації, яка будуватиме Київську обхідну дорогу. На конкурс подали п'ять компаній, три з яких пройшли в наступний етап.

Перша ділянки Київської обхідної дороги – відрізок від траси М-07 Київ – Ковель – Ягодин до М-06 Київ – Чоп. Це буде дорога категорії Іа, протяжністю 18,050 км, з дев’ятьма штучними спорудами (мостами, шляхопроводами та естакадами).

Новозбудована об'їзна дорога об’єднає усі міжнародні траси, які зараз транзитом проходять через місто. Вона складатиметься з семи ділянок та великим мостовим переходом південніше Києва.

Як відомо, 6 грудня Кабінет міністрів України затвердив проєкт Постанови «Про реалізацію експериментального проєкту будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва»

Як повідомлялося, вартість проєкту оцінюється у 85 млрд грн, за підрахунками «Укравтодору».

Екологи розкритикували проєкт обхідної дороги навколо Києва, зокрема запропонувавши замість вирубки лісу розширити існуючу трасу від Калинівки через Макарів до Бородянки.

«Укравтодор» обіцяє висадити нові дерева замість зрубаних під час майбутнього будівництва Київської обхідної дороги.