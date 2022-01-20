У Вінниці португальські інвестори побудують потужний завод будматеріалів (фото)

Будівництво об’єкту розпочнеться вже цього року

Португальська компанія TCS планує побудувати завод будматеріалів у Вінниці, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

У 2023 році TCS планує запустити виробництво будівельних матеріалів за сучасною технологією, яка була запатентована компанією.

Загалом на підприємство мають влаштувати понад 200 працівників. Інвестиції у створення об’єкту складуть близько €33 млн. Основними ринками збуту продукції, за словами представників компанії, будуть як європейські країни: Німеччина, Португалія, Люксембург, так і країни Африки.

«Як наголосив засновник TCS Джоао Педро Де Олівейра Феррейра Де Араужо, виробництво відповідатиме високим екологічним стандартам. Окрім того, компанія націлена на використання відновлювальної енергетики для потреб заводу. Це відповідає нашим принципам «зеленої економіки», відображеним у Стратегії 3.0», – йдеться у пості.

Як повідомлялося, за сім років у Києві побудовано або повністю реконструйовано 12 шкіл та 36 дитячих садочків.

До слова, в 2021 році приймальні відділення опорних лікарень у Київській області отримали нове обладнання на загальну суму 41,7 млн грн.