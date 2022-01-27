У Києві сталася потрійна аварія, є постраждалі (фото)

Внаслідок ДТП водія Mercedes затисло в салоні понівеченої машини

У четвер, 27 січня, на перетині бульвару Перова з проспектом Алішера Навої зіткнулися одразу три автомобілі: Dodge, Mercedes та Dacia. Дві автівки після зіткнення відлетіли на тротуар. Подробиці автопригоди повідомляє Інформатор.

У результаті зіткнення постраждав водій мікроавтобуса.

Попередньо відомо, що мікроавтобус Mercedes рухався прямою в напрямку пр-ту Маяковського. У цей момент на перехрестя виїхав Dodge.

Щоб уникнути зіткнення, водій мікроавтобуса різко повернув кермо вправо, лише подряпав Dodge, але протаранив попутний автомобіль Dacia.

Від сильного зіткнення мікроавтобус відкинуло в стовп, після чого Mercedes та Dacia вилетіли на тротуар, де, на щастя, не виявилося пішоходів.

Внаслідок ДТП водія Mercedes затисло в салоні понівеченої машини. Чоловік самостійно вибрався з авто та ліг на асфальт до приїзду швидкої. Медики надали допомогу водію на місці аварії.

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