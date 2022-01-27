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    У Києві сталася потрійна аварія, є постраждалі (фото)

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    У результаті зіткнення постраждав водій мікроавтобуса - У Києві сталася потрійна аварія, є постраждалі (фото)
    У результаті зіткнення постраждав водій мікроавтобуса
    фото: informator.ua

    Внаслідок ДТП водія Mercedes затисло в салоні понівеченої машини

    У четвер, 27 січня, на перетині бульвару Перова з проспектом Алішера Навої зіткнулися одразу три автомобілі: Dodge, Mercedes та Dacia. Дві автівки після зіткнення відлетіли на тротуар. Подробиці автопригоди повідомляє Інформатор.

    У результаті зіткнення постраждав водій мікроавтобуса.

    Попередньо відомо, що мікроавтобус Mercedes рухався прямою в напрямку пр-ту Маяковського. У цей момент на перехрестя виїхав Dodge.

    Щоб уникнути зіткнення, водій мікроавтобуса різко повернув кермо вправо, лише подряпав Dodge, але протаранив попутний автомобіль Dacia.

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    У Києві сталася потрійна аварія, є постраждалі (фото)
    У Києві сталася потрійна аварія, є постраждалі (фото)
    У Києві сталася потрійна аварія, є постраждалі (фото)
    У Києві сталася потрійна аварія, є постраждалі (фото)

    Від сильного зіткнення мікроавтобус відкинуло в стовп, після чого Mercedes та Dacia вилетіли на тротуар, де, на щастя, не виявилося пішоходів.

    Внаслідок ДТП водія Mercedes затисло в салоні понівеченої машини. Чоловік самостійно вибрався з авто та ліг на асфальт до приїзду швидкої. Медики надали допомогу водію на місці аварії.

    Нагадаємо, за ДТП із участю мажорки «Тішиної» взялися правоохоронці.

    Також на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

    До слова, на столичних Теремках тролейбус перекрив рух громадського транспорту.

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    Теги: ДТП Київ машини водій автомобіль аварія чоловік Mercedes Dacia
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    У Києві сталася потрійна аварія, є постраждалі (фото)